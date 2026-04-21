Гранти, алкоголь і службовий роман: міністерка праці США подала у відставку

Розслідування охопило можливі зловживання коштами, особисті зв’язки та внутрішні порушення в міністерстві

Міністерка праці США Лорі Чавес-Деремер залишає посаду після низки політичних та особистих скандалів і переходить до роботи в приватному секторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву директора з комунікацій Білого дому Стівена Чунга.

«Міністр праці Лорі Чавес-Деремер залишає адміністрацію, щоб обійняти посаду у приватному секторі. Вона проробила феноменальну роботу на своїй посаді, захищаючи американських працівників, впроваджуючи справедливі трудові практики та допомагаючи американцям здобувати додаткові навички для покращення свого життя», – написав Чунг.

Сама Чавес-Деремер у соцмережі Х подякувала президенту США Дональду Трампу.

«Дякую, пане президенте Трампе. Хоча мій час на службі адміністрації добігає кінця, це не означає, що я припиню боротися за американських працівників. Я з нетерпінням чекаю на те, що принесе майбутнє, коли я перейду до приватного сектору», – зазначила вона.

За даними The Guardian, відставка відбулася на тлі розслідування, яке проводить генеральний інспектор департаменту праці США. Воно стосується можливих зловживань і порушень з боку міністерки та її оточення.

Зокрема, йдеться про твердження щодо особистих стосунків із одним із співробітників охорони, наявності алкоголю в службовому кабінеті, використання державних коштів для приватних поїздок, а також можливих спроб спрямування грантів особам, пов’язаним із політичними колами.

Чавес-Деремер раніше була конгресменкою-республіканкою від штату Орегон і мала підтримку профспілок у своєму окрузі. Водночас після одного терміну вона програла вибори у 2024 році.

