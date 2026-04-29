«Україна отримала важливі козирі». Волкер оцінив шанси на завершення війни

Лариса Голуб
Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017–2019 рр.) Курт Волкер
фото з відкритих джерел

Експредставник Сполучених Штатів Америки оцінив шанси на припинення вогню та мирні переговори

Росія імітує мирні переговори, висуває максималістські вимоги та намагається тиснути на Україну через Сполучені Штати Америки. Колишній спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Курт Волкер в інтерв'ю Українському радіо, заявив, що участь України у цих «несерйозних» переговорах є вірною стратегією. Вона дозволяє демонструвати конструктивність та позбавляє Росію можливості звинуватити Київ у відмові від діалогу, інформує «Главком».

«Росія не демонструє серйозної зацікавленості в досягненні мирної угоди. Вона висуває максималістські вимоги й використовує переговори як інструмент тиску на Україну, а також як спосіб спонукати Сполучені Штати чинити цей тиск», – зазначив колишній спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Курт Волкер.

За словами дипломата, нинішня активність Москви на переговорному треку є імітацією. Росія продовжує висувати максималістські вимоги, сподіваючись на два результати:

  • Тиск на Київ: Змусити Україну піти на поступки під приводом «бажання миру».
  • Тиск на США: Спонукати Вашингтон натиснути на українське керівництво.

Волкер також розкрив цинічну деталь: росіяни намагаються «купити» прихильність американських переговорників.

«Вони намагаються зацікавити американців перспективами бізнес-угод після скасування санкцій. Росія не веде ці переговори всерйоз», – наголосив Волкер.

Курт Волкер зауважив, що Україна продовжує брати участь у зустрічах і реагувати навіть на неприйнятні ініціативи. І таку позицію Києва він назвав правильною.

«Я гадаю, українці від самого початку розуміли, що цей процес не є серйозним. Але сумлінне долучення до всіх форматів – це правильна стратегія», – сказав Волкер.

При цьому Волкер додав, що Україна розвинула власну оборонну промисловість і сьогодні забезпечує себе на 60–70% за рахунок внутрішніх ресурсів.

«Вона отримала важливі козирі. Україна також здатна завдавати ударів на великі відстані по території Росії, зокрема по об’єктах нафтового експорту, які є критично важливими для фінансування війни. Отже, зараз складається ситуація, яка дедалі більше грає на користь України», – зауважив Волкер.

Також Волкер не виключає, що якщо ця тенденція збережеться, вона може створити умови, за яких Росія буде змушена погодитися на припинення вогню.

«Наразі Росія все ще віддає перевагу продовженню атак і висуванню вимог, використовуючи переговори як інструмент для отримання додаткових вигод. Але цілком можливо, що ми зрештою дійдемо до реального припинення вогню – і це було б позитивним результатом», – вважає американський дипломат.

Нагадаємо, колишній спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів  Курт Волкер заявив, що через загострення ситуації на Близькому Сході переговори щодо підтримки України сповільнилися, а дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot стає дедалі відчутнішим. Проте це відкриває нове вікно можливостей для співпраці з країнами Перської затоки. 

Також колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер вважає, що у перспективі кількох років Росія може здійснити обмежену операцію проти Естонії чи Литви – захопити невелику територію, щоб підірвати довіру до НАТО.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

