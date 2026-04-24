«Він має карти». Американський професор оцінив підхід Зеленського до Трампа

Наталія Порощук
Стівен Сестанович зауважив, що Київ демонструє Вашингтону свою вагу
фото: Київський безпековий форум

Стівен Сестанович: Зеленський та його колеги обрали подвійну стратегію роботи з Трампом

Старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Стівен Сестанович зазначив, що підхід українського керівництва у відносинах із президентом США Дональд Трамп поєднує публічні прояви вдячності з прагматичним торгом та акцентом на власній суб’єктності на міжнародній арені. Про це він сказав під час 18-го щорічного Київського безпекового форуму, інформаційним партнером якого виступає «Главком», на тему «Морок чи світанок: чи є світло попереду?».

«Зеленський та його колеги обрали подвійну стратегію роботи з Трампом. Перша – це говорити «дякую» якомога частіше. Друга – пропозиція: «А тепер давайте домовлятися, давайте поговоримо про деталі угоди щодо корисних копалин або будь-що інше», – заявив Сестанович.

Коментуючи недавні візити президента України до країн Близького Сходу, дипломат зазначив, що таким чином Київ демонструє Вашингтону свою вагу. «Зеленський намагається показати: «Я не той, хто просто каже «дякую». Я той, кого ви повинні сприймати серйозно». Це виявилося досить ефективним меседжем. Він показує, що має карти, може просувати свої інтереси, і це привертає увагу Трампа», – підкреслив він.

Аналізуючи внутрішню політику США, Сестанович зауважив, що гасло «America First» не варто сприймати як пряму відмову від союзників. За його словами, Республіканська партія та американське суспільство загалом залишаються прихильниками НАТО та глобальної системи альянсів.

Нагадаємо, що під час переговорів у Білому домі 18 серпня 2025 року президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу та його країні понад десять разів. 

Читайте також:

Читайте також

Президентом Куби є Мігель Діас-Канель, який обіймає цю посаду з 10 жовтня 2019 року
Куба звернулася до Папи Римського через енергетичну кризу в країні
29 березня, 02:59
Папа Римський закликав Трампа зупинити війну в Ірані
Папа Римський закликав Трампа зупинити війну в Ірані
1 квiтня, 04:32
США погрожують завдати ударів по критичній цивільній інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку
Іран відхилив пропозицію припинення вогню та висунув свої умови
7 квiтня, 00:35
Трамп телефоном виступив на мітингу Орбана
«Люблю Угорщину і Віктора». Трамп несподівано підключився до мітингу в Будапешті
7 квiтня, 20:43
Український лідер зазначив, що припинення вогню – це правильне рішення, що веде до закінчення війни
Зеленський звернувся до Росії після перемир’я між США та Іраном
8 квiтня, 11:46
Американський лідер наголосив, що Іран не отримає ядерної зброї, а Ормузька протока залишатиметься відкритою та безпечною
Трамп пригрозив Ірану через порушення мирної угоди
9 квiтня, 07:40
Венс заявив, що пишається припиненням допомоги Україні
«Найбільше пишаюся»: Віцепрезидент США похизувався припиненням допомоги Україні
15 квiтня, 10:12
Суддя заблокував наземне будівництво бальної зали Трампа в Білому домі
Суддя заблокував наземне будівництво бальної зали Трампа в Білому домі
17 квiтня, 05:31
За словами глави держави, угорський премʼєр побудував свою кампанію на ненависті до українців
Зеленський назвав причину поразки Орбана на виборах в Угорщині
21 квiтня, 07:24

Політика

США вказали Іспанії на двері? Пентагон обговорив радикальні рішення – ЗМІ
США вказали Іспанії на двері? Пентагон обговорив радикальні рішення – ЗМІ
«Він має карти». Американський професор оцінив підхід Зеленського до Трампа
«Він має карти». Американський професор оцінив підхід Зеленського до Трампа
Канцлер Німеччини побачив позитив від війни в Україні
Канцлер Німеччини побачив позитив від війни в Україні
Зволікання вбиває. Президент асамблеї НАТО зробив гучну заяву про Україну
Зволікання вбиває. Президент асамблеї НАТО зробив гучну заяву про Україну
Глава МЗС Польщі заговорив про зміну влади в РФ. Путіну загрожує сценарій імператорів
Глава МЗС Польщі заговорив про зміну влади в РФ. Путіну загрожує сценарій імператорів
Безпекова домовленість: Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії
Безпекова домовленість: Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії

Новини

Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
Сьогодні, 21:25
«Колос» здолав безумовного аутсайдера на старті туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:29
Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Сьогодні, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
