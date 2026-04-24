«Він має карти». Американський професор оцінив підхід Зеленського до Трампа

Стівен Сестанович: Зеленський та його колеги обрали подвійну стратегію роботи з Трампом

Старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Стівен Сестанович зазначив, що підхід українського керівництва у відносинах із президентом США Дональд Трамп поєднує публічні прояви вдячності з прагматичним торгом та акцентом на власній суб’єктності на міжнародній арені. Про це він сказав під час 18-го щорічного Київського безпекового форуму, інформаційним партнером якого виступає «Главком», на тему «Морок чи світанок: чи є світло попереду?».

«Зеленський та його колеги обрали подвійну стратегію роботи з Трампом. Перша – це говорити «дякую» якомога частіше. Друга – пропозиція: «А тепер давайте домовлятися, давайте поговоримо про деталі угоди щодо корисних копалин або будь-що інше», – заявив Сестанович.

Коментуючи недавні візити президента України до країн Близького Сходу, дипломат зазначив, що таким чином Київ демонструє Вашингтону свою вагу. «Зеленський намагається показати: «Я не той, хто просто каже «дякую». Я той, кого ви повинні сприймати серйозно». Це виявилося досить ефективним меседжем. Він показує, що має карти, може просувати свої інтереси, і це привертає увагу Трампа», – підкреслив він.

Аналізуючи внутрішню політику США, Сестанович зауважив, що гасло «America First» не варто сприймати як пряму відмову від союзників. За його словами, Республіканська партія та американське суспільство загалом залишаються прихильниками НАТО та глобальної системи альянсів.

Нагадаємо, що під час переговорів у Білому домі 18 серпня 2025 року президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу та його країні понад десять разів.