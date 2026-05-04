«У мене є всі карти»: Трамп оконфузився через незнання правил гри UNO

Президент США Дональд Трамп намагався підкреслити свою перевагу через метафору з картами

Дональд Трамп намагався продемонструвати «повний контроль», але показав програшну руку

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп став об'єктом кепкувань у соціальних мережах через публікацію допису, який мав продемонструвати його політичну перевагу, але натомість виявив незнання правил популярної гри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

Трамп оприлюднив у соцмережі зображення, на якому він тримає шість карт «Wild» з настільної гри UNO з підписом: «У мене є всі карти». Ідея допису полягала в тому, щоб показати повний контроль над ситуацією.

скіншот з Truth Social

Проте користувачі соцмереж швидко вказали на помилку: за правилами UNO перемагає той гравець, який першим позбудеться всіх карт. Наявність великої кількості карт на руках, навпаки, свідчить про програшну позицію.

Користувачі висміяли президента за любов до позування з реквізитом без розуміння суті речей. Один із коментаторів іронічно зауважив, що у Трампа є всі карти, «крім протоки».

На ситуацію відреагував і Тегеран. Офіційний акаунт Генерального консульства Ірану в Хайдарабаді опублікував саркастичне зображення з картами «+4» та «пропуск ходу», додавши підпис: «Так, у нас менше карт».

скріншот з X

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово використовував ігрові та попкультурні аналогії у своїх соціальних мережах для підкреслення власної значущості. Раніше він публікував фотографії у стилі серіалу «Гра престолів», що також викликало неоднозначну реакцію з боку правовласників та громадськості.

Раніше повідомлялося, що Трамп опинився у курйозній ситуації під час посадки на борт президентського літака Air Force One. Він намагався зайти на борт літака, не закриваючи парасолю. Однак дверний отвір виявився надто вузьким, щоб пропустити об’ємну конструкцію.