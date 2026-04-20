У США затримали мешканку Лос-Анджелеса за постачання іранської зброї до Судану

Аліна Самойленко
фото: AP

Жінка виступала посередником у продажу дронів, бомб, детонаторів та мільйонів боєприпасів

Федеральні органи США заарештували 44-річну Шамім Мафі, яку підозрюють в організації масштабних поставок озброєння з Ірану для потреб Збройних сил Судану. Затримання відбулося в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса (LAX). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За даними прокуратури, Мафі, яка є громадянкою Ірану з правом на постійне проживання в США, виступала посередником у продажу дронів, бомб, детонаторів та мільйонів боєприпасів. Слідство встановило, що жінка разом зі спільником керувала компанією Atlas International Business в Омані, через яку проводилися фінансові операції. Лише за 2025 рік фірма отримала понад $7 млн за реалізацію збройових контрактів.

Згідно з матеріалами справи, Мафі напряму співпрацювала з іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) для закупівлі 55 000 бомбових запалів для Міністерства оборони Судану. Ця діяльність відбувалася на тлі затяжної громадянської війни в Судані, яка триває вже четвертий рік і спричинила катастрофічну гуманітарну кризу.

Очікується, що підозрювана постане перед судом у Лос-Анджелесі в понеділок. У разі доведення вини їй загрожує до 20 років позбавлення волі за порушення правил експорту зброї та сприяння підсанкційним структурам. 

Раніше у місті Шривпорт, штат Луїзіана, сталася масштабна трагедія на побутовому ґрунті, внаслідок якої загинули вісім дітей віком від 1 до 14 років. Ще двоє неповнолітніх отримали поранення. Трагічний інцидент відбувся в неділю вранці одразу на трьох локаціях у районі Сідар-Гроув. 

Нагадаємо, у Техасі 15-річний учень відкрив стрілянину в школі, поранивши вчителя, після чого застрелився. Інцидент стався у навчальному закладі Hill Country College Prep поблизу Сан-Антоніо.

За даними місцевої влади, нападник спочатку вистрілив у викладача, якого госпіталізували. Його стан наразі офіційно не уточнюється. Після цього підліток вистрілив у себе і помер на місці.

Читайте також

Іран закриє Ормузьку протоку, якщо США не знімуть блокаду
18 квiтня, 03:31
Удар по Чернігову, нові заяви Трампа: головне за ніч 17 квітня
17 квiтня, 05:40
Іран залишається оптимістичним щодо переговорів зі США
17 квiтня, 02:01
Венс очолить делегацію США на переговорах з Іраном у Пакистані
9 квiтня, 04:27
Іран відмовився відкрити Ормузьку протоку в обмін на перемир’я
6 квiтня, 15:31
CNN: Розвідка США впевнена, що Іран все ще має значний ракетний потенціал
3 квiтня, 03:31
США заявили про значні втрати ракет Ірану після ударів
27 березня, 16:08
Глава держави: «Дрони-перехоплювачі без нашої експертизи не працюють. Працює система»
26 березня, 10:16
Стихія пошкодила аеропорти, дороги, школи, лікарню, а також десятки або навіть сотні житлових будинків
22 березня, 00:33

В США біля університету сталася стрілянина: поранено трьох студентів
В США сталася масова стрілянина: загинули вісім дітей
У Підмосков'ї актор театру та його дружина зарізали одне одного під час сварки
За повернення до України – до €10 тисяч. Одна з країн ЄС готує біженцям «щедру» пропозицію
На яку країну може напасти Путін після України: Волкер озвучив свій прогноз
Генштаб: Сили оборони уразили стратегічне підприємство росіян у Таганрозі
Юний українець сенсаційно став чемпіоном Європи з шахів
Вчора, 21:37
«Баварія» достроково стала чемпіоном Німеччини
Вчора, 21:14
«Манчестер Сіті» переграв «Арсенал» у битві претендентів на титул Англії
Вчора, 20:29
«Епіцентр» і «Карпати» завершили битву середняків Прем'єр-ліги: відомий результат
Вчора, 18:29
Історичний український фінал. Визначилася переможниця турніру WTA в Руані
Вчора, 18:00
«Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 15:25

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
