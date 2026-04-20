У США затримали мешканку Лос-Анджелеса за постачання іранської зброї до Судану

Жінка виступала посередником у продажу дронів, бомб, детонаторів та мільйонів боєприпасів

Федеральні органи США заарештували 44-річну Шамім Мафі, яку підозрюють в організації масштабних поставок озброєння з Ірану для потреб Збройних сил Судану. Затримання відбулося в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса (LAX). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За даними прокуратури, Мафі, яка є громадянкою Ірану з правом на постійне проживання в США, виступала посередником у продажу дронів, бомб, детонаторів та мільйонів боєприпасів. Слідство встановило, що жінка разом зі спільником керувала компанією Atlas International Business в Омані, через яку проводилися фінансові операції. Лише за 2025 рік фірма отримала понад $7 млн за реалізацію збройових контрактів.

Згідно з матеріалами справи, Мафі напряму співпрацювала з іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) для закупівлі 55 000 бомбових запалів для Міністерства оборони Судану. Ця діяльність відбувалася на тлі затяжної громадянської війни в Судані, яка триває вже четвертий рік і спричинила катастрофічну гуманітарну кризу.

Очікується, що підозрювана постане перед судом у Лос-Анджелесі в понеділок. У разі доведення вини їй загрожує до 20 років позбавлення волі за порушення правил експорту зброї та сприяння підсанкційним структурам.

Раніше у місті Шривпорт, штат Луїзіана, сталася масштабна трагедія на побутовому ґрунті, внаслідок якої загинули вісім дітей віком від 1 до 14 років. Ще двоє неповнолітніх отримали поранення. Трагічний інцидент відбувся в неділю вранці одразу на трьох локаціях у районі Сідар-Гроув.

Нагадаємо, у Техасі 15-річний учень відкрив стрілянину в школі, поранивши вчителя, після чого застрелився. Інцидент стався у навчальному закладі Hill Country College Prep поблизу Сан-Антоніо.

За даними місцевої влади, нападник спочатку вистрілив у викладача, якого госпіталізували. Його стан наразі офіційно не уточнюється. Після цього підліток вистрілив у себе і помер на місці.