Джей Ді Венс заявив про «втручання» України у вибори в США та Угорщині: реакція МЗС

glavcom.ua
У МЗС пояснили, що словам Венса приділяти уваги не варто
фото з відкритих джерел

У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяви віце-президента Сполучених Штатів Америки про нібито українське втручання у вибори в Угорщині та США

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на слова Джей Ді Венса про нібито українське втручання у вибори в Угорщині та Сполучених Штатах. Зокрема у відомстві назвали їх лише частиною передвиборчої кампанії, інформує «Главком».

Речник закордонного відомства Георгій Тихий закликав переглянути виступ Венса повністю, а не орієнтуватись на окремі цитати з Telegram-каналів.

«По-перше, я закликаю послухати всіх повністю прес-конференцію, де це прозвучало, тому що ми вчора також спочатку побачили анонімні повідомлення в Telegram-каналах», – сказав Тихий.

За його словами, журналісти кілька разів намагалися спровокувати Венса на гострі заяви. Однак той відповів нейтрально.

«З приводу тієї фрази, яка прозвучала, ми розуміємо, що це сталося в рамках виборчої кампанії, ми не надаємо якогось надто ризикованого емоційного забарвлення», – наголосив Тихий.

Він також зазначив, що окремих спілкувань з американцями з цього приводу не відбувалося – і Вашингтон, і Київ зараз зайняті важливішими справами.

«Ми, чесно кажучи, не перевантажуємо значення цієї заяви і знову ж таки закликаю подивитися повністю – тоді стане очевидно, що ці слова виходили не з вуст президента США», – додав спікер.

«Главком» писав, що віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Угорщини зробив низку резонансних заяв щодо України та Євросоюзу, а також відкрито підтримав прем’єр-міністра країни Віктор Орбан напередодні виборів.

Венс заявив, що в українській розвідці нібито є сили, які «намагаються вплинути на результат виборів у США і в Угорщині». «Це їхня звичайна практика. Це частина ціни, яку доводиться платити за роботу з деякими елементами їхньої системи», – стверджує віцепрезидент.

Він також додав, що окремі представники української системи нібито вели агітацію на підтримку демократів перед президентськими виборами у США у 2024 році.

Нагадаємо, що в Угорщині 12 квітня мають відбутися парламентські вибори. Без перебільшення, саме вони можуть стати поворотними для країни. У фактично двобої зійдуться провладна партія «Фідес» під орудою чинного прем’єра Віктора Орбана, відомого своїми антиукраїнськими та пропутінськими поглядами, та опозиційна «Тиса», очолювана Петером Мадяром.

