Хакери атакували десятки університетів у США та Канаді

Єгор Голівець
Кібератака порушила роботу університетів від Нью-Йорка до Ванкувера
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Через атаку студенти втратили доступ до іспитів, завдань та навчальних платформ

У США та Канаді масштабна кібератака порушила роботу університетів і шкіл, спричинивши серйозні збої під час завершення навчального року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  агенцію ВВС.

За даними видання, відповідальність за атаку взяла на себе хакерська група ShinyHunters. Мішенню стало академічне програмне забезпечення Canvas, яке використовують тисячі навчальних закладів у Північній Америці.

У компанії Instructure, яка володіє платформою Canvas, заявили, що до кінця четверга сервіс став доступним «для більшості користувачів».

Кібератака зачепила навчальні заклади від Нью-Йорка до Ванкувера. Зокрема, Університет штату Пенсильванія повідомив студентам, що «ніхто не має доступу» до Canvas. Через це частину іспитів, запланованих на четвер та п’ятницю, довелося скасувати.

Університет Британської Колумбії також попередив студентів про недоступність сервісу через атаку на компанію Instructure та порадив негайно вийти із системи.

Проблеми підтвердив і Університет Торонто, зазначивши, що від кібератаки постраждали кілька університетів. Також труднощі виникли у студентів Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, які не могли завантажити свої завдання через Canvas.

Водночас Чиказький університет у штаті Іллінойс тимчасово заблокував доступ до власної сторінки на платформі після повідомлень про хакерську атаку.

Студентська газета Chicago Maroon опублікувала скриншот повідомлення, яке нібито залишили хакери ShinyHunters. У ньому містилася вимога викупу та заклик до університету зв’язатися з ними приватно, щоб уникнути витоку даних.

Аналітик компанії з кібербезпеки Emisoft Люк Конноллі заявив Associated Press, що перші погрози з боку хакерів почали надходити ще у неділю. За його словами, встановлені хакерами дедлайни можуть свідчити про те, що переговори про виплату викупу досі тривають.

Кібератака сталася того ж дня, коли лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер закликав адміністрацію Дональда Трампа посилити захист країни від кіберзагроз на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту.

Нагадаємо, що президентка Бундестагу Юлія Клекнер стала жертвою фішингової атаки в месенджері Signal, унаслідок якої зловмисники отримали доступ до її облікового запису. Інцидент викликав занепокоєння в німецьких органах безпеки, оскільки Клекнер входить до керівництва правлячої партії ХДС.

