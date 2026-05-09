Новий лідер Ірану після поранення керував Іраном через кур’єрів

Поранений верховний лідер Моджтаба Хаменеї може стояти за переговорами зі США

Поранений Хаменеї не користувався електронним зв’язком і передавав вказівки лише через особисті зустрічі

Американська розвідка вважає, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї може брати участь у формуванні стратегії переговорів Тегерана зі США щодо завершення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал CNN.

Стан влади після зміни верховного лідера

За даними джерел телеканалу, які знайомі з оцінками американських спецслужб, Хаменеї бере участь у виробленні військової та переговорної стратегії Ірану разом із високопоставленими представниками режиму. Водночас у США визнають, що після зміни верховного лідера структура влади в Ірані залишається хаотичною та роздробленою.

Моджтаба Хаменеї очолив Іран після загибелі свого батька під час удару на початку війни. Сам новий верховний лідер тоді також зазнав поранень, після чого жодного разу не з’являвся на публіці. Це спричинило хвилю чуток щодо його стану здоров’я та реального впливу на ухвалення рішень у країні.

Що відомо про місцеперебування Хаменеї

За інформацією CNN, американська розвідка досі не може підтвердити місцеперебування Хаменеї. Джерела стверджують, що він не використовує електронні засоби зв’язку та передає вказівки лише через кур’єрів або під час особистих зустрічей.

Також телеканал повідомляє, що верховний лідер Ірану продовжує лікування після серйозних опіків, які охопили частину обличчя, руку, тулуб та ногу.

Реакція Тегерана та заяви оточення

Попри це, офіційний Тегеран заявляє, що Хаменеї перебуває у задовільному стані. Керівник протоколу офісу верховного лідера Мазахер Хосейні стверджує, що той нібито отримав лише легкі травми.

«Ворог поширює всілякі чутки та неправдиві твердження. Вони хочуть його побачити та знайти, але люди повинні бути терплячими і не поспішати. Він звернеться до вас, коли настане відповідний час», – заявив Хосейні.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан цього тижня повідомив, що провів із Хаменеї двогодинну зустріч. Це стало першим підтвердженим особистим контактом нового верховного лідера з високопосадовцем після зміни влади.

Сумніви США щодо реального контролю

Водночас частина аналітиків американської розвідки сумнівається, що Хаменеї реально контролює процес ухвалення рішень. У США припускають, що його ім’я можуть використовувати інші представники іранської еліти для просування власної політики.

За оцінками американських спецслужб, значний вплив у країні зараз мають представники Корпусу вартових ісламської революції, а також спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф, якого вважають однією з ключових фігур у контактах із Вашингтоном.

Нагадаємо, що Сполучені Штати оголосили про запровадження низки нових санкцій, спрямованих на посилення тиску на економіку Ірану, спрямованих проти осіб та компаній у Китаї та Гонконзі, які допомагають іранським військовим отримувати доступ до поставок та військового спорядження.