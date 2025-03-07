Трамп складе списки країн, громадянам яких заборонено в'їзд до США – NYT

Влада США збирається скласти «червоний список» країн, громадянам яких буде взагалі заборонено в'їзд до США, але будуть також «помаранчеві» та «жовті» списки

Адміністрація президента США Дональда Трампа завершує роботу над новою забороною на поїздки до США для громадян певних країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Times.

Як заявили співрозмовники New York Times, влада США збирається скласти «червоний список» країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США.

Одне з джерел відзначило, що пропонований «червоний список» наразі складається в основному з країн, громадянам яких в'їзд до США було заборонено раніше, за попередньої адміністрації Трампа. Видання уточнює, що минулого разу серед таких країн були Куба, Іран, Лівія, Північна Корея, Сомалі, Судан, Сирія, Венесуела та Ємен.

За словами одного з чиновників, у проекті попередньо пропонується включити Афганістан до групи країн, громадянам яких буде категорично заборонено в'їзд до США.

Зазначається, що також у планах створення «помаранчевого списку» країн, громадянам яких доступ до США буде обмежений, але не повністю заборонений. Заявники з таких країн мають пройти очну співбесіду.

Країнам, що належать до третьої, «жовтої групи», буде надано 60 днів на усунення деяких виявлених недоліків, інакше вони будуть додані до червоного або помаранчевого списку, повідомили джерела.

Поки невідомо, чи підпадуть під заборону люди з американськими візами, що вже діють, і чи будуть ці візи анульовані. Також неясно, чи торкнуться власників грін-карт, які отримали дозвіл на постійне проживання в США.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США продаватимуть за $5 млн так звані «золоті карти», які дадуть право іноземцям жити та працювати у США.

До слова, гроші, отримані від продажу «золотих карт» заможним іноземцям, дозволять скоротити держборг США, заявив у середу американський президент Дональд Трамп.