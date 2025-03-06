«Трамп заздрить Путіну». Експерт-американіст пояснив, куди веде США нова адміністрація

Володимир Дубовик констатує: «Світ спостерігає за революцією у США»

Президент США Дональд Трамп цілеспрямовано ламає політичну систему Сполучених Штатів. Оптимальною він вважає авторитарну систему на кшталт російської та, навіть, заздрить очільнику Кремля Путіну. Про це у коментарі «Главкому» розповів американіст Володимир Дубовик, доцент кафедри міжнародних відносин та директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету ім. Мечникова.

«Щодо політичної системи США, то так – Трамп продовжуватиме її ламати. Думаю, він свідомо і цілеспрямовано цього хотів. У попередні чотири роки президентства це не вдалося, тому він повернувся в Білий дім, маючи досить чіткі внутрішні переконання та наміри. Для Трампа оптимальним було б створити систему на зразок російської, авторитарну. Знаєте, він заздрить Путіну, час від часу це виявлялося навіть в його публічних висловлюваннях – про те, що в Росії вільна преса не заважає працювати, бо її там немає, що суди не грають такої ролі, як у США. Він говорив про це Путіну, коли зустрічався з ним», – розповів Дубовик.

Трамп справді має велику симпатію до Росії і до Путіна особисто, і це не просто епатажні слова, наголошує Володимир Дубовик.

Також експерт зауважує, що за Трампа може змінитися весь усталений імідж Сполучених Штатів: «Ми звикли сприймати американську зовнішню політику через призму і контекст, який існував десятки років при різних адміністраціях, адже і у республіканців, і в демократів зовнішньополітичні цілі були спільні. Трамп настільки несистемний, неортодоксальний, що ми маємо готувати себе до того, що Америка може грати зовсім іншу роль у світі. Зовсім не таку, як у попереднє століття. Ця нова роль США негативна для України і, на жаль, це виявляється саме зараз, у такий складний для України момент».

Раніше «Главком» повідомляв, що, на думку Володимира Дубовика, частина тих американців, хто голосував за Трампа, вже та шкодують про свій вибір. Серед факторів розчарування Дубовик назвав масові звільнення чиновників, які проводить адміністрація Трампа.

Також Володимир Дубовик порівняв нинішню атмосферу у Сполучених Штатах із атмосферою часів СРСР: «У Конгресі дуже швидко виплекалася культура одностайності. Мені як людині, котра пам’ятає ще радянські часи, це нагадує період Брежнєва, коли державний чиновник, перш ніж почати промову, мав згадати «великого вождя», віддати йому належну шану, згадавши якусь цитату з останнього з’їзду Комуністичної партії».