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У Вашингтоні біля Білого дому пройшов протест проти візиту Сі Цзіньпіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Вашингтоні біля Білого дому пройшов протест проти візиту Сі Цзіньпіна
Протестувальники у Вашингтоні
фото: соціальні мережі

Протестувальники кричали: «Сі Цзіньпін має піти» та «Ганьба!» 

У четвер біля Білого дому зібралися кілька сотень протестувальників, які влаштували акцію проти державного візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до США. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Вигуки мітингарів «Сі Цзіньпін має піти» та «Ганьба!» через гучномовці лунали прямо до Північного портика Білого дому, де для гостей державної вечері розгорнули червону доріжку.

Учасники акції тримали тибетські прапори, закликали до свободи Тибету, Тайваню та Гонконгу, а також вимагали демократії, свободи слова й віросповідання в Китаї. Деякі активісти прийшли в костюмі Вінні-Пуха, якого використовують для висміювання китайського лідера, а інші вимагали припинити диктатуру та звільнити ув'язнених за релігійні переконання.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін після прибуття до Вашингтона заявив, що Китай і США можуть знайти підхід для співіснування в нову еру.

Як повідомлялося, зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на американській авіабазі не обійшлася без курйозних моментів. Трамп помітно відреагував на різкий гуркіт військових літаків, тоді як китайський лідер, який стояв поруч, залишився практично незворушним.

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