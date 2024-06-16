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Хто стане президентом РФ після Путіна – російський опозиціонер назвав прізвище

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Хто стане президентом РФ після Путіна – російський опозиціонер назвав прізвище
Нинішній прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін може стати її наступним президентом
фото з відкритих джерел

Ілля Пономарьов розповів, кого Володимир Путін призначить на пост президента РФ після себе

Російський опозиціонер та ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов переконаний, що диктатор Володимир Путін може привести до влади когось із «кровних спадкоємців». Про це він розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

«Це ймовірно. Через конституційний шлях найбільш імовірно, що це буде хтось з технократів. Путін призначає на посаду прем'єр-міністра завжди когось із технократів, бо він розуміє, що потрібна там компетентна людина, яка керує економікою. Він навіть і міністра оборони призначив з тієї самої породи», – зазначив він.

Опозиціонер, зокрема зауважив, що вже колишній секретар Радбезу РФ Микола Патрушев неодноразово намагався поставити свого сина – Дмитра Патрушева – прем'єр-міністром. Проте це закінчилося відставкою Патрушева-старшого.

Ілля Пономарьов
Ілля Пономарьов
фото: скріншот із відео

«Путін дуже не полюбляє такий тиск, який його люди створюють. І саме тому найбільш імовірно, що прізвище наступного президента Російської Федерації – це зараз Мішустін (Михайло Мішустін – прем'єр-міністр РФ, – ред.). Ну, будь-хто, хто буде там прем'єр-міністром. На скільки він зможе залишитись на цій посаді? Ми також в минулому після Сталіна бачили Маленкова (Георгій Маленков – права рука Сталіна, – ред.) – це та сама ситуація», – резюмував Ілля Пономарьов.

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: міністр путін Ілля Пономарьов Михайло Мішустін диктатор

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