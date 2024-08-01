Головна Київ Новини
search button user button menu button

«До смерті було п’ять метрів». Російський опозиціонер Пономарьов розповів деталі атаки «Шахедів»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«До смерті було п’ять метрів». Російський опозиціонер Пономарьов розповів деталі атаки «Шахедів»
Пономарьов отримав численні осколкові поранення
фото: Facebook/Ілля Пономарьов

Опозиціонер Пономарьов вважає, що російська влада вирішила піти нестандартним шляхом, аби його ліквідувати

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов прокоментував нічну атаку росіян, внаслідок якої він та його будинок під Києвом постраждав. Відповідний допис Пономарьов опублікував у Facebook.

За словами політика, його давно намагається дістати російська влада, зокрема, на нього раніше було скоєно декілька замахів.

«Один (явно несистемний) замах був ще 2016 року, його намагався невдало здійснити чеченський кілер, якого потім недозастрелила Аміна Окуєва. Три – серйозніші – було після лютого 2022 року через наші силові акції. Вони не вийшли, але призвели до того, що в мене дуже серйозна охорона в різних країнах. Хто бачив – той знає. Підібратися до мого київського будинку через це вкрай складно», – розповів опозиціонер.

Як каже Пономарьов, ворог вирішив піти нестандартним шляхом, аби його ліквідувати. Зокрема, він розповів як 31 липня російські дрони почали падати біля його будинку.

«Учора, 31 липня прокинувся годині о третій ночі, тому що почалася канонада ППО проти дронів. О 3:15 був гучний вибух, один із дронів прямо навпроти будинку впав у воду. Куди він летів – незрозуміло. А ближче до четвертої години ранку поспіль два дрони, що йшли з північно-східного напрямку, також були підбиті, впали і вибухнули (один на землі, інший здетонував об крону дерев) один за 50 м, інший приблизно за 100 м від будинку. Від них був уже досить серйозний збиток – кілька вікон вибило», – каже він.

Політик наголошує, що мав змішані відчуття, оскільки до кінця не міг повірити в персональну атаку «Шахедів» на його будинок.

9 фото
На весь екран
Наслідки нічної атаки РФ
фото: Facebook/Ілля Пономарьов

«У мене з моєю охороною були змішані почуття. З одного боку, в персональну атаку не вірилося, і було цілком розумне пояснення тому, що відбувалося, – цілу групу дронів цілком могло бути запущено за однією ціллю, їх ППО могло збити приблизно в однаковій точці над нашим будинком, ну вони і впали в одному місці. Бентежило, звісно, що аж три і все в одному, це дуже не типово – але не виключено. Тож оцінили збитки, замовили нові вікна і поїхали на роботу», – пояснює опозиціонер.

Однак сьогодні вночі атака повторилася, ба більше російський безпілотник вибухнув перед порогом будинку Пономарьова та поранив політика.

«Однак сьогодні вночі атака повторилася. Я знову прокинувся незадовго до вибуху - ця пекельна машинка ж шумить, як несправний мопед. Але цього разу набагато голосніше, з того самого напрямку, що й учора, і - головна відмінність – по ньому не било ППО (потім виявилося, що повітряну тривогу скасували за кілька хвилин до того). Вибухнула ця штука дуже сильно, прямо перед порогом будинку, і в мене полетіла купа осколків. Пожежу охорона, що прибігла, швидко загасила, але крові було багато, і довелося швидко-швидко їхати в госпіталь», – розповів Пономарьов.

Як каже політик, в лікарні йому оперативно надали медичну допомогу. Пономарьов вважає, що його врятувала похибка Росії.

«Ось тільки яка держава, такі в них і повітряні атаки. Добре, що ми свого часу не встигли до розуму довести ГЛОНАСС (російська радіонавігаційна супутникова система – «Главком»). Думаю, його похибка мене і врятувала. До смерті було не чотири кроки, а буквально п'ять метрів», – додав він.

Нагадаємо, у Києві та низці областей вночі було знову оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА. Унаслідок падіння уламків дронів на Київщині є поранені, пошкоджено будинки.

Читайте також: Безпілотник пошкодив дім російського опозиціонера Пономарьова під Києвом: деталі
Теги: окупанти війна обстріл Київщина Ілля Пономарьов будинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рада відвела дедлайн НАБУ: до 15 серпня Бюро має повідомити результати розслідувань щодо «зливів» інформації
А хто-хто у комп’ютері Кирила Тимошенка живе? Деталі гучного обшуку Скандал
17 липня, 08:30
Під час візиту до України Орбан (ліворуч) поспілкувався із журналістом зі Швейцарії
Прохолодна зустріч у Києві: стало відомо, що Орбан пропонував Зеленському
3 липня, 08:38
Унаслідок перехоплення безпілотників і падіння осколків виникли пожежі
«Хезболла» запустила по Ізраїлю 200 ракет
5 липня, 01:44
Лавров озвучив погрози Кремля для США та НАТО
Кремль звинуватив США і НАТО в ударах по РФ та пригрозив відповіддю
7 липня, 16:09
Вибухи пролунали під час оголошеної повітряної тривоги
На Хмельниччині лунають вибухи
11 липня, 21:11
У столиці подорожчало таксі
У Києві підвищилися ціни на таксі
14 липня, 22:00
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» спростував брехню росіян про захоплення села на Донеччмні
Сили оборони спростували захоплення росіянами Яснобродівки на Донеччині
10 липня, 12:56
Зовнішні чинники, які можуть сприяти поверненню українців: труднощі працевлаштування в країні перебування, висока вартість життя, погіршення умов соціальної підтримки
Що спонукатиме українців повертатися додому після війни: результати опитування
15 липня, 13:05
Через брак потенціалу для масштабного наступу РФ вдається до періодичних імпульсивних механізованих атак
ISW оцінив можливість проведення Росією масштабного наступу цього літа
Вчора, 07:19

Новини

Герб на «Батьківщині-матері» під загрозою: директор інституту Патона назвав причину
Герб на «Батьківщині-матері» під загрозою: директор інституту Патона назвав причину
«До смерті було п’ять метрів». Російський опозиціонер Пономарьов розповів деталі атаки «Шахедів»
«До смерті було п’ять метрів». Російський опозиціонер Пономарьов розповів деталі атаки «Шахедів»
У Києві водолази-сапери виявили залишки російської ракети Х-101 (фото)
У Києві водолази-сапери виявили залишки російської ракети Х-101 (фото)
На святкуванні дня народження вбила іменинника: у Києві судитимуть жінку
На святкуванні дня народження вбила іменинника: у Києві судитимуть жінку
Безпілотник пошкодив дім російського опозиціонера Пономарьова під Києвом: деталі
Безпілотник пошкодив дім російського опозиціонера Пономарьова під Києвом: деталі
Атаки БпЛА на Київщину: поліція показала наслідки (фото)
Атаки БпЛА на Київщину: поліція показала наслідки (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
32K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
21K
Україну тримають на плаву два демографічні горби – економіст
19K
«НАТО грається з вогнем». Український дипломат попередив західних партнерів
13K
Медовий спас 2024: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони

Новини

Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Вчора, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
Вчора, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Вчора, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
30 липня, 11:13

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua