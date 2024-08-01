«До смерті було п’ять метрів». Російський опозиціонер Пономарьов розповів деталі атаки «Шахедів»

Опозиціонер Пономарьов вважає, що російська влада вирішила піти нестандартним шляхом, аби його ліквідувати

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов прокоментував нічну атаку росіян, внаслідок якої він та його будинок під Києвом постраждав. Відповідний допис Пономарьов опублікував у Facebook.

За словами політика, його давно намагається дістати російська влада, зокрема, на нього раніше було скоєно декілька замахів.

«Один (явно несистемний) замах був ще 2016 року, його намагався невдало здійснити чеченський кілер, якого потім недозастрелила Аміна Окуєва. Три – серйозніші – було після лютого 2022 року через наші силові акції. Вони не вийшли, але призвели до того, що в мене дуже серйозна охорона в різних країнах. Хто бачив – той знає. Підібратися до мого київського будинку через це вкрай складно», – розповів опозиціонер.

Як каже Пономарьов, ворог вирішив піти нестандартним шляхом, аби його ліквідувати. Зокрема, він розповів як 31 липня російські дрони почали падати біля його будинку.

«Учора, 31 липня прокинувся годині о третій ночі, тому що почалася канонада ППО проти дронів. О 3:15 був гучний вибух, один із дронів прямо навпроти будинку впав у воду. Куди він летів – незрозуміло. А ближче до четвертої години ранку поспіль два дрони, що йшли з північно-східного напрямку, також були підбиті, впали і вибухнули (один на землі, інший здетонував об крону дерев) один за 50 м, інший приблизно за 100 м від будинку. Від них був уже досить серйозний збиток – кілька вікон вибило», – каже він.

Політик наголошує, що мав змішані відчуття, оскільки до кінця не міг повірити в персональну атаку «Шахедів» на його будинок.

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Наслідки нічної атаки РФ фото: Facebook/Ілля Пономарьов

«У мене з моєю охороною були змішані почуття. З одного боку, в персональну атаку не вірилося, і було цілком розумне пояснення тому, що відбувалося, – цілу групу дронів цілком могло бути запущено за однією ціллю, їх ППО могло збити приблизно в однаковій точці над нашим будинком, ну вони і впали в одному місці. Бентежило, звісно, що аж три і все в одному, це дуже не типово – але не виключено. Тож оцінили збитки, замовили нові вікна і поїхали на роботу», – пояснює опозиціонер.

Однак сьогодні вночі атака повторилася, ба більше російський безпілотник вибухнув перед порогом будинку Пономарьова та поранив політика.

«Однак сьогодні вночі атака повторилася. Я знову прокинувся незадовго до вибуху - ця пекельна машинка ж шумить, як несправний мопед. Але цього разу набагато голосніше, з того самого напрямку, що й учора, і - головна відмінність – по ньому не било ППО (потім виявилося, що повітряну тривогу скасували за кілька хвилин до того). Вибухнула ця штука дуже сильно, прямо перед порогом будинку, і в мене полетіла купа осколків. Пожежу охорона, що прибігла, швидко загасила, але крові було багато, і довелося швидко-швидко їхати в госпіталь», – розповів Пономарьов.

Як каже політик, в лікарні йому оперативно надали медичну допомогу. Пономарьов вважає, що його врятувала похибка Росії.

«Ось тільки яка держава, такі в них і повітряні атаки. Добре, що ми свого часу не встигли до розуму довести ГЛОНАСС (російська радіонавігаційна супутникова система – «Главком»). Думаю, його похибка мене і врятувала. До смерті було не чотири кроки, а буквально п'ять метрів», – додав він.

Нагадаємо, у Києві та низці областей вночі було знову оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА. Унаслідок падіння уламків дронів на Київщині є поранені, пошкоджено будинки.