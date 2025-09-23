Головна Світ Політика
search button user button menu button

Три західноафриканські країни оголосили про вихід із Міжнародного кримінального суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Три західноафриканські країни оголосили про вихід із Міжнародного кримінального суду
Керівники трьох країн кажуть, що хочуть створити «місцеві механізми для зміцнення миру та справедливості»
фото: EFE

Нігер, Малі та Буркіна-Фасо назвали Міжнародний кримінальний суд «інструментом неоколоніального гноблення»

Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили, що негайно вийдуть з Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Країни назвали суд «інструментом неоколоніального гноблення». «Міжнародний кримінальний суд виявився нездатним розглядати та переслідувати доведені воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду та злочини агресії», – заявили керівники трьох країн.

Західноафриканські країни наголосили, що хочуть створити «місцеві механізми для зміцнення миру та справедливості». Також вони критикують суд за те, що із 33 справ, порушених з часу його заснування, всі, крім однієї, стосувалися країн Африки.

Вихід країн з Міжнародного кримінального суду набуде чинності через рік після подання відповідної ноти до Генерального секретаріату ООН.

Як відомо, до влади Буркіна-Фасо, Малі та Нігера прийшли військові внаслідок переворотів у 2020–2023 роках. У 2023 році вони об'єдналися в Альянс держав Сахеля, пізніше перейменований на Конфедерацію країн Сахеля, яка співпрацює з Російською Федерацією. Їхні армії звинувачувалися у злочинах проти цивільного населення під час під час операцій проти джихадистських угруповань, пов'язаних з Аль-Каїдою та Ісламською Державою.

Нагадаємо, парламент Угорщини проголосував за вихід країни з Міжнародного кримінального суду. Країна ратифікувала Римський статут ще понад 20 років тому, але так і не включила його до національного правового кодексу Угорщини. Таким чином вона хоч і мала юридичне зобов'язання дотримуватися Римського статуту, та національне законодавство дозволяло цього уникнути.

До слова, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт верховного лідера «Талібану» Хайбатулли Ахундзади та голови Верховного суду Афганістану Абдула Хакіма Хаккані.

Читайте також:

Теги: Міжнародний кримінальний суд Африка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США мають намір посилити тиск на Міжнародний кримінальний суд
Reuters: США можуть ввести санкції проти Міжнародного кримінального суду
Вчора, 22:46
Африка стає дедалі амбітнішою з того часу, як розпочала революцію зеленої енергетики
Європа фінансує виробництво кліматично нейтральних добрив у Африці, щоб втерти носа Росії
10 вересня, 20:00
Мігранти вбивали один одного на шляху до Канарських островів
Масова різанина на судні з мігрантами: вбито 72 особи
4 вересня, 13:03
Путін заявив, що зустріч з Зеленським відбудеться, якщо він приїде до Москви
Путін заявив про зустріч з Зеленським у Москві. Європейські політики пропонують Гаагу
3 вересня, 23:55
Відносини між російськими найманцями та малійськими військовими помітно погіршуються
Зростання насильства і конфлікт: розвідка розповідає, що пішло не так у Малі для Кремля
31 серпня, 13:52
Володимир Зеленський наголосив на необхідності закінчити війну
Я готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником – Зеленський
23 серпня, 14:38

Політика

Міністр оборони Швеції: Європа має перейти до мислення готовності до війни
Міністр оборони Швеції: Європа має перейти до мислення готовності до війни
Естонія готова прийняти британські винищувачі, здатні нести ядерну зброю
Естонія готова прийняти британські винищувачі, здатні нести ядерну зброю
Три західноафриканські країни оголосили про вихід із Міжнародного кримінального суду
Три західноафриканські країни оголосили про вихід із Міжнародного кримінального суду
Експомічниця Джо Байдена отримала громадянство Росії
Експомічниця Джо Байдена отримала громадянство Росії
У США чоловік під виглядом священника намагався прорватися до президента Польщі
У США чоловік під виглядом священника намагався прорватися до президента Польщі
Латвія проводить масштабні антитерористичні навчання
Латвія проводить масштабні антитерористичні навчання

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua