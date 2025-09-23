Три західноафриканські країни оголосили про вихід із Міжнародного кримінального суду

Керівники трьох країн кажуть, що хочуть створити «місцеві механізми для зміцнення миру та справедливості»

Нігер, Малі та Буркіна-Фасо назвали Міжнародний кримінальний суд «інструментом неоколоніального гноблення»

Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили, що негайно вийдуть з Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Країни назвали суд «інструментом неоколоніального гноблення». «Міжнародний кримінальний суд виявився нездатним розглядати та переслідувати доведені воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду та злочини агресії», – заявили керівники трьох країн.

Західноафриканські країни наголосили, що хочуть створити «місцеві механізми для зміцнення миру та справедливості». Також вони критикують суд за те, що із 33 справ, порушених з часу його заснування, всі, крім однієї, стосувалися країн Африки.

Вихід країн з Міжнародного кримінального суду набуде чинності через рік після подання відповідної ноти до Генерального секретаріату ООН.

Як відомо, до влади Буркіна-Фасо, Малі та Нігера прийшли військові внаслідок переворотів у 2020–2023 роках. У 2023 році вони об'єдналися в Альянс держав Сахеля, пізніше перейменований на Конфедерацію країн Сахеля, яка співпрацює з Російською Федерацією. Їхні армії звинувачувалися у злочинах проти цивільного населення під час під час операцій проти джихадистських угруповань, пов'язаних з Аль-Каїдою та Ісламською Державою.

Нагадаємо, парламент Угорщини проголосував за вихід країни з Міжнародного кримінального суду. Країна ратифікувала Римський статут ще понад 20 років тому, але так і не включила його до національного правового кодексу Угорщини. Таким чином вона хоч і мала юридичне зобов'язання дотримуватися Римського статуту, та національне законодавство дозволяло цього уникнути.

До слова, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт верховного лідера «Талібану» Хайбатулли Ахундзади та голови Верховного суду Афганістану Абдула Хакіма Хаккані.