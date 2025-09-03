Головна Світ Політика
Путін заявив про зустріч з Зеленським у Москві. Європейські політики пропонують Гаагу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Путін заявив про зустріч з Зеленським у Москві. Європейські політики пропонують Гаагу
Путін заявив, що зустріч з Зеленським відбудеться, якщо він приїде до Москви
фото з відкритих джерел

Як відомо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Путіна

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, якщо український лідер приїде в Москву. Європейські політики відреагували на слова диктатора та запропонували для нього альтернативу, повідомляє «Главком».

Голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхельсон зазначив, що якщо Путін запросить Зеленського до Москви, то Зеленський може запросити Путіна до Гааги.

Путін заявив про зустріч з Зеленським у Москві. Європейські політики пропонують Гаагу фото 1

Своєю чергою депутат Європейського парламенту Ріхардс Колс зазначив, що європейські лідери були б раді зустрітися з Путіним у Гаазі. «Я впевнений, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним у Києві. Будь-коли», – продовжив він.

Путін заявив про зустріч з Зеленським у Москві. Європейські політики пропонують Гаагу фото 2

Варто зазначити, що Путін перебуває під міжнародним розслідуванням через військові злочини, пов'язані з війною в Україні. Міжнародний кримінальний суд (МКС), що розташований в Гаазі, видав ордер на його арешт.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що російського диктатора Володимира Путіна переслідують за воєнні злочини, і на нього чекає трибунал у Гаазі.

«Путін переслідується за воєнні злочини і його судитимуть. На нього чекає воєнний трибунал», – сказала Урсула фон дер Ляєн.

До слова, президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали у Страсбурзі угоду про створення Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України

Теги: путін арешт трибунал Міжнародний кримінальний суд

