Масова різанина на судні з мігрантами: вбито 72 особи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Масова різанина на судні з мігрантами: вбито 72 особи
Мігранти вбивали один одного на шляху до Канарських островів
фото із відкритих джерел

На судні з мігрантами загинули десятки людей

Нелегальні мігранти з Африки влаштували масштабну різанину на судні, яке прямувало на Канарські острови. Вони вбили 72 особи після звинувачень у чаклунстві. Як пише «Главком», про це повідомляє The Sun.

Згідно з інформацією, судно, що перевозило близько 320 мігрантів, заблукало на шляху до Іспанії і близько тижня дрейфувало в Атлантичному океані.

Частина молодих пасажирів вирішила вбити інших, щоб вижити, оскільки запасів води та продуктів не вистачало на всіх. Вони змовилися між собою і звинуватили своїх жертв у чаклунстві.

Лише 248 нелегалів із 320 дісталися на Канари. Іспанська поліція проводить розслідування, затримано понад 20 підозрюваних у вбивствах.

Нагадаємо, щонайменше 18 мігрантів загинули, 50 вважаються зниклими безвісти внаслідок корабельної аварії, що сталася поблизу міста Тобрук на сході Лівії минулими вихідними. Таку заяву зробила Міжнародна організація з міграції. 

До слова, у столиці США зафіксовано понад десятикратне зростання арештів мігрантів, які не мають легального статусу. Ця тенденція спостерігається на тлі посилення заходів з боротьби зі злочинністю, ініційованих адміністрацією президента Дональда Трампа.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати оприлюднили повідомлення про депортацію громадян України. Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що громадянам України, які втекли від війни у Штати, дозволять залишатися в країні до завершення війни.

Теги: мігранти вбивство Іспанія Африка

