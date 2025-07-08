Ахундзаді та Хаккані інкримінується організація та заохочення переслідувань з політичних і гендерних мотивів

Суд вважає, що злочини проти людяності в Афганістані були скоєні щонайменше з 15 серпня 2021 року

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт верховного лідера «Талібану» Хайбатулли Ахундзади та голови Верховного суду Афганістану Абдула Хакіма Хаккані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

«Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду в контексті ситуації в Афганістані видала ордери на арешт Хайбатули Ахунзади, верховного лідера «Талібану», та Абдули Хакіма Хаккані, верховного судді «Талібану» які фактично керують Афганістаном щонайменше з 15 серпня 2021 року», – вказано в заяві суду.

Феміда зазначає, Ахундзаді та Хаккані інкримінується організація та заохочення переслідувань з політичних і гендерних мотивів. Зокрема, йдеться про масштабні репресії проти жінок, дівчат та інших людей, які не відповідали гендерній політиці «Талібану» – включно з тими, хто має іншу гендерну ідентичність чи підтримує права жінок.

Ордери видано в контексті розслідування ситуації в Афганістані. Суд вважає, що злочини проти людяності були скоєні щонайменше з 15 серпня 2021 року, коли Талібан захопив владу в країні, і тривали до 20 січня 2025 року.

Прокуратура Міжнародного кримінального суду вказує, що ці переслідування супроводжувалися системним придушенням прав, насильством, дискримінацією та ізоляцією жінок з публічного життя. «Хоча деякі заборони та норми було запроваджено для всього населення, основною метою стали саме жінки та дівчата, які зазнали позбавлення основних прав через свою гендерну приналежність», – йдеться в повідомленні.

Розташування підозрюваних наразі невідоме. МКС закликає держави-учасниці Римського статуту до співпраці щодо виконання ордерів. Це перший випадок, коли суд видає ордери в контексті злочинів, пов'язаних із гендерним переслідуванням у контексті правління «Талібану».

Нагадаємо, Москва офіційно визнала Ісламський Емірат Афганістан. Рішення визнати Афганістан було ухвалено диктатором Росії Володимиром Путіним на пропозицію міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Наголошується, що такий крок показує прагнення Москви налагоджувати діалог.

До слова, попри міжнародну ізоляцію й репутацію однієї з найбільш небезпечних країн світу, Афганістан стає все популярнішим серед туристів-авантюристів. Зараз у країну їдуть не лише одинаки, а й організовані групи, завдяки зусиллям талібської влади, яка взяла курс на розвиток туристичної галузі.