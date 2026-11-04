Канзас уперше за 94 роки обрав демократа: республіканці зазнали історичної поразки

Демократи здобули історичні перемоги одразу у двох республіканських штатах, перервавши багаторічне домінування опонентів на виборах до Сенату США

Проміжні вибори до Конгресу США 3 листопада завершилися історичними перемогами Демократичної партії у двох традиційно республіканських штатах – Канзасі та Техасі. Демократи здобули сенаторські мандати, які десятиліттями залишалися за їхніми політичними опонентами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

У Канзасі демократ Адам Гамільтон переміг чинного сенатора-республіканця Роджера Маршалла. Це перша перемога представника Демократичної партії на виборах до Сенату США від цього штату з 1932 року.

Адам Гамільтон – 61-річний американський пастор, засновник методистської церкви Church of the Resurrection у Канзасі. Він створив релігійну громаду в 1990 році, яка згодом перетворилася на одну з найбільших методистських церков у Сполучених Штатах. фото: NBC

Гамільтон – методистський пастор, який під час передвиборчої кампанії критикував політику адміністрації Дональда Трампа. Зокрема, він виступав проти послаблення економічного тиску на Росію та розкритикував Маршалла за підтримку ідеї імпорту російського дизельного пального, звинувативши його у зраді друзів США в Україні.

Не менш резонансний результат зафіксували в Техасі. Демократ Джеймс Таларіко переміг генерального прокурора штату Кена Пакстона, якого підтримував Дональд Трамп. Востаннє представник Демократичної партії вигравав вибори до Сенату від Техасу в 1988 році.

дай про нього коротеньке речення загальне Джеймс Таларіко – американський політик-демократ, колишній учитель і депутат Палати представників штату Техас, відомий своєю критикою республіканського керівництва та підтримкою прогресивних реформ фото: АР

Таларіко, колишній учитель і депутат законодавчих зборів штату, будував кампанію навколо боротьби з корупцією та високою вартістю життя. Його перемога стала особливо відчутною для республіканців, які тривалий час утримували домінування в політичному житті Техасу.

Обидва штати традиційно підтримували республіканців і на президентських виборах. У 2024 році Трамп переміг у Канзасі з перевагою приблизно 16 відсоткових пунктів, а в Техасі – приблизно 14 пунктів.

Історичні перемоги в Канзасі та Техасі стали частиною масштабнішого успіху демократів. За даними Associated Press, партія відібрала в республіканців шість місць у Сенаті та здобула контроль над верхньою палатою Конгресу.

Крім Канзасу й Техасу, демократи перемогли в Південній Кароліні, Північній Кароліні, Огайо та Айові. В Огайо до Сенату повернувся Шеррод Браун, який раніше підтримував Україну, а в Північній Кароліні перемогу здобув колишній губернатор Рой Купер.

Результати виборів можуть суттєво ускладнити реалізацію політичного порядку денного Дональда Трампа протягом останніх двох років його президентського терміну. Контроль демократів над Сенатом дозволить їм впливати на законодавчий процес, кадрові призначення та діяльність адміністрації.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про готовність прийняти результати проміжних виборів до Конгресу незалежно від того, яка партія здобуде перемогу. В інтерв'ю The New York Times американський лідер також допустив співпрацю з демократами в разі переходу парламентської більшості під їхній контроль.