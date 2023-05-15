Пєсков погрожує Україні через британські ударні безпілотники

Речник диктатора Путіна наголосив, що «для України цю історію роблять набагато складнішою»

За словами Пескова, нові постачання озброєння Україні «безумовно, ведуть до подальших руйнувань, подальших дій у відповідь»

Прессекретар диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков знову пригрозив Україні. Цього разу погрози лунали після оприлюднення інформації про передачу Британією ударних безпілотників. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дмитро Пєсков заявив, що анонсовані Британією нові постачання озброєння Україні «безумовно, ведуть до подальших руйнувань, подальших дій у відповідь».

Крім того, речник диктатора Путіна наголосив, що «для України цю історію роблять набагато складнішою».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Велика Британія надішле українським захисникам сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 км. Військова допомога надійде найближчим часом, оскільки Україна готується до контрнаступу.

До слова, сьогодні, 15 травня, президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Великої Британії вже зустрівся з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком.

Раніше стало відомо, що Зеленський здійснить робочу поїздку до Великої Британії.