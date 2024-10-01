Ліван запустив по Ізраїлю ракети, ЦАХАЛ збив БпЛА над морем
Армія Ізраїлю вночі збила безпілотник над Середземним морем
Ізраїльські військові успішно перехопили безпілотник, що рухався над Середземним морем на захід від берегів країни. Про це повідомляє Telegram-каналу Армії оборони Ізраїлю.
Як зазначено у повідомленні, система протиповітряної оборони ЦАХАЛу зафіксувала й нейтралізувала безпілотний літальний апарат над Середземним морем, приблизно за кілька десятків кілометрів від центрального узбережжя країни.
Також було повідомлено, що напередодні вечора з території Лівану було запущено 10 ракет у напрямку Ізраїлю. Деякі з них були збиті системою протиракетної оборони «Залізний купол», решта впала на відкритій місцевості.
Повідомлень про постраждалих на цей час немає.
Нагадаємо, в ніч прот 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».
Пізніше Ізраїль зазначив, що наземна операція ізраїльської армії спрямована на ліквідацію прямих загроз з боку «Хезболли» і не передбачає тривалого перебування військових на території Лівану.
До слова, раніше повідомлялося, що у результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення.
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