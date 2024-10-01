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Ліван запустив по Ізраїлю ракети, ЦАХАЛ збив БпЛА над морем

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ліван запустив по Ізраїлю ракети, ЦАХАЛ збив БпЛА над морем
Ізраїльська ППО відбила ракетну атаку Лівану
фото з відкритих джерел

Армія Ізраїлю вночі збила безпілотник над Середземним морем

Ізраїльські військові успішно перехопили безпілотник, що рухався над Середземним морем на захід від берегів країни. Про це повідомляє Telegram-каналу Армії оборони Ізраїлю.

Як зазначено у повідомленні, система протиповітряної оборони ЦАХАЛу зафіксувала й нейтралізувала безпілотний літальний апарат над Середземним морем, приблизно за кілька десятків кілометрів від центрального узбережжя країни.

Також було повідомлено, що напередодні вечора з території Лівану було запущено 10 ракет у напрямку Ізраїлю. Деякі з них були збиті системою протиракетної оборони «Залізний купол», решта впала на відкритій місцевості.

Повідомлень про постраждалих на цей час немає.

Нагадаємо, в ніч прот 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

Пізніше Ізраїль зазначив, що наземна операція ізраїльської армії спрямована на ліквідацію прямих загроз з боку «Хезболли» і не передбачає тривалого перебування військових на території Лівану.

До слова, раніше повідомлялося, що у результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення

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Теги: Ізраїль військові Telegram безпілотник Ліван ракета

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