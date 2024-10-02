Іран заявив про завершення своїх дій проти Ізраїлю

Аббас Аракчі: «Наша дія завершена, якщо тільки ізраїльський режим не вирішить вдатися до подальших дій у відповідь»

Іран здійснив «самооборону» проти Ізраїлю, і його «дії завершені», якщо тільки Ізраїль не вирішить відплатити. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у соцмережі X в середу, повідомляє Reuters.

«Наша дія завершена, якщо тільки ізраїльський режим не вирішить вдатися до подальших дій у відповідь. За такого сценарію наша відповідь буде сильнішою і потужнішою», – написав Аракчі.

Він також додав, що Тегеран закликав Вашингтон не втручатися після нападу на Ізраїль, який відбувся напередодні.

Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ здійснювала авіаудари по об'єктах Хезболли в південних передмістях Бейрута. Це сталося у відповідь на ракетну атаку Ірану на Ізраїль.

Як повідомлялося, Ізраїль направив Ірану «прозорі попередження» про намір відповісти на будь-який обстріл своєї території та прямо вдарити по ядерних чи нафтових об'єктах. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на співрозмовників серед посадових осіб.

Також стало відомо, що французькі військові брали участь у відбитті ракетного удару Ірану по Ізраїлю, повідомила пресслужба канцелярії президента Еммануеля Макрона. Для цього Париж мобілізував свої військові ресурси на Близькому Сході. Раніше Еммануель Макрон рішуче засудив атаки Ірану на Ізраїль, підкресливши, що Франція мобілізувала свої військові ресурси на Близькому Сході для протидії Тегерану. Макрон також анонсував організацію конференції на підтримку ліванського народу та його інститутів, що свідчить про активність Франції у регіональних питаннях.

До слова, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї продовжує перебувати в безпечному місці після масованої атаки Тегерана по Ізраїлю. Хаменеї перевели в безпечне місце ще декілька днів тому після того, як минулого тижня при ізраїльському ударі загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.