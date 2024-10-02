Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран заявив про завершення своїх дій проти Ізраїлю

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Іран заявив про завершення своїх дій проти Ізраїлю
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран закликає Вашингтон не втручатися
фото: tehrantimes.com

Аббас Аракчі: «Наша дія завершена, якщо тільки ізраїльський режим не вирішить вдатися до подальших дій у відповідь»

Іран здійснив «самооборону» проти Ізраїлю, і його «дії завершені», якщо тільки Ізраїль не вирішить відплатити. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у соцмережі X в середу, повідомляє Reuters. 

«Наша дія завершена, якщо тільки ізраїльський режим не вирішить вдатися до подальших дій у відповідь. За такого сценарію наша відповідь буде сильнішою і потужнішою», – написав Аракчі.

Він також додав, що Тегеран закликав Вашингтон не втручатися після нападу на Ізраїль, який відбувся напередодні. 

Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ здійснювала авіаудари по об'єктах Хезболли в південних передмістях Бейрута. Це сталося у відповідь на ракетну атаку Ірану на Ізраїль. 

Як повідомлялося, Ізраїль направив Ірану «прозорі попередження» про намір відповісти на будь-який обстріл своєї території та прямо вдарити по ядерних чи нафтових об'єктах. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на співрозмовників серед посадових осіб.

Також стало відомо, що французькі військові брали участь у відбитті ракетного удару Ірану по Ізраїлю, повідомила пресслужба канцелярії президента Еммануеля Макрона. Для цього Париж мобілізував свої військові ресурси на Близькому Сході. Раніше Еммануель Макрон рішуче засудив атаки Ірану на Ізраїль, підкресливши, що Франція мобілізувала свої військові ресурси на Близькому Сході для протидії Тегерану. Макрон також анонсував організацію конференції на підтримку ліванського народу та його інститутів, що свідчить про активність Франції у регіональних питаннях.

До слова, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї продовжує перебувати в безпечному місці після масованої атаки Тегерана по Ізраїлю. Хаменеї перевели в безпечне місце ще декілька днів тому після того, як минулого тижня при ізраїльському ударі загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

Читайте також:

Теги: міністр Ізраїль Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Іран заявив про завершення своїх дій проти Ізраїлю
Іран заявив про завершення своїх дій проти Ізраїлю
Витрати на утримання Путіна у 2025-му відчутно зростуть
Витрати на утримання Путіна у 2025-му відчутно зростуть
Ізраїль заборонив в'їзд генсеку ООН через його неоднозначні заяви про війну
Ізраїль заборонив в'їзд генсеку ООН через його неоднозначні заяви про війну
Трамп випереджає Гарріс в штатах, що вагаються – New York Post
Трамп випереджає Гарріс в штатах, що вагаються – New York Post
Український легіон. Польща заявила про мізерну кількість охочих
Український легіон. Польща заявила про мізерну кількість охочих
Загострення на Близькому Сході може вплинути на результати виборів у США – FT
Загострення на Близькому Сході може вплинути на результати виборів у США – FT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
32K
Серед підлітків у TikTok набирає популярності новий небезпечний тренд
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2024
15K
Навіщо Путін вирішив роздавати землі Криму
15K
Розстріл військовополонених на Донеччині: Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста
13K
Росія окупувала Вугледар – DeepState

Новини

Ізраїль ударив по об’єктах «Хезболли» та обстріл Харківщини: головне за ніч
Сьогодні, 07:50
Сонячно та до 21°C тепла: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 05:00
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Миколаєва та Херсона
Вчора, 22:38
Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Вчора, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua