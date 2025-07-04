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Нідерланди отримали докази масового застосування РФ хімічної зброї проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Нідерланди отримали докази масового застосування РФ хімічної зброї проти України
Посилене використання хімічної зброї Росією становить загрозу не тільки для України, але й для інших країн
фото з відкритих джерел

Розвідувальні служби виявили конкретні докази інтенсифікації виробництва хімічної зброї в Росії

Нідерландські спецслужби зібрали докази масштабного використання Російською Федерацією забороненої хімічної зброї у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса, якого цитує Reuters.

Політик наголосив, що окупанти посилюють використання хімічної зброї. Він закликав запровадити більш жорсткі санкції проти РФ. «Це посилення викликає занепокоєння, оскільки є частиною тенденції, яку ми спостерігаємо вже кілька років, коли використання Росією хімічної зброї в цій війні стає все більш нормальним, стандартним і поширеним», – каже він.

Глава військової розвідки Нідерландів Пітер Рісінк заявив, що висновки ґрунтуються на «власній незалежній розвідці». За словами Брекельманса, щонайменше три смерті українців пов'язані з використанням хімічної зброї, а понад 2,5 тис. осіб, поранених на полі бою, повідомили українським органам охорони здоров'я про симптоми, пов'язані з хімічною зброєю.

Брекельманс зазначив, що посилене використання хімічної зброї Росією становить загрозу не тільки для України, але й для інших країн. «Ми повинні ще більше посилити тиск. Це означає розглянути можливість введення додаткових санкцій і, зокрема, не допустити їх (Росію) до участі в міжнародних органах, таких як Виконавча рада ОЗХЗ», – сказав він.

Нідерландські військові та загальні розвідувальні служби, співпрацюючи з іноземними партнерами, заявляють, що виявили конкретні докази інтенсифікації виробництва хімічної зброї в Росії. Це включає посилення науково-дослідних можливостей та вербування вчених для розробки хімічної зброї, заявив Рісінк. Він наголосив, що російські посадовці дали солдатам інструкції щодо використання отруйних бойових речовин.

«Це не просто імпровізовані дії на передовій, це справді частина масштабної програми. І це, звичайно, також викликає занепокоєння, тому що якщо ми не прояснимо і не оприлюднимо те, що робить Росія, ці тенденції, швидше за все, продовжаться», – сказав Рісінк.

Глава військової розвідки Нідерландів назвав використання хімічної зброї російськими збройними силами «майже стандартною процедурою». «Ми конкретно пов'язали використання хлорпікрину з імпровізованими боєприпасами, такими як наповнені лампочки та порожні пляшки, які підвішують до дронів. Що стосується сльозогінного газу, то ми бачимо, що вони також зловживають і переробляють наявні боєприпаси, щоб використовувати їх як носії газу», – сказав він.

Хлорпікрин внесений до списку заборонених задушливих речовин ОЗХЗ, яка була створена для впровадження та контролю за дотриманням Конвенції про хімічну зброю 1997 року. Він може викликати сильне подразнення шкіри, очей і дихальних шляхів. При проковтуванні може спричинити опіки рота і шлунка, нудоту і блювоту, а також утруднення дихання.

Нагадаємо, російські військові застосовують хімічну зброю проти ЗСУ. Інформацію про використання підтвердила організація із заборони хімічної зброї. За даними Генштабу, лише протягом травня  агресор 888 разів застосовував небезпечні хімічні сполуки на полі бою.

До слова, міжнародні експерти провели детальне дослідження зразків, взятих на полі бою в Україні, і зробили висновок, що російські військові дійсно використали отруйну речовину, що порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї.

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Теги: Нідерланди хімічна зброя

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