Туреччина заробляє мільйони доларів на продуктовій кризі у США

Туреччина скористалась моментом, аби заробити грошей на «яєчній кризі» у США

Туреччина з початку 2025 року вже експортувала близько 15 тисяч тонн яєць у США, які постраждали від епідемії пташиного грипу, яка вплинула на постачання та призвела до рекордного зростання цін. Про це повідомляє Reuters.

Президент Центральної спілки виробників яєць Туреччини Ібрагім Афьйон підтвердив агентству, що поставки почалися цього місяця і триватимуть до липня.

«Експорт здійснюється через наші компанії-члени, які мають необхідні дозволи, а координують процес дві фірми. Усього поставлено близько 15 тис. тонн яєць, що еквівалентно 700 контейнерам», – пояснив Афьйон.

На тлі епідемії пташиного грипу американські компанії активно шукали альтернативні ринки імпорту, що призвело до переговорів із турецькими виробниками. За словами Афьйона, угода може принести експортний виторг у розмірі близько $26 млн. Він заявив, що Туреччина входить до десятки найбільших світових експортерів яєць. За останніми даними щомісячного індексу споживчих цін, середня ціна за коробку з 12 яйцями сорту «А» в містах США в січні досягла $4,95, що перевищує попередній рекорд у $4,82 за дюжину, встановлений два роки тому, і більш ніж удвічі більше 3 роки.

За даними влади штату Вашингтон, це найбільше зростання цін на яйця в США з часу попередньої епідемії пташиного грипу в 2015 році, і воно становить близько двох третин від загального зростання цін на продукти харчування в січні. Спеціалізовані сорти, такі як органічні та яйця від курей вільного вигулу, коштують ще дорожче. Плюс аналітики не очікують на падіння цін на яйця найближчим часом. До того ж продукція зазвичай дорожчає в період Великодня через особливо високий попит.

У свою чергу, Міністерство сільського господарства США в січні прогнозувало зростання цін на яйця до 20% цього року. Хоча деякі покупці можуть дозволити собі купувати яйця, інколи їх важко знайти. У деяких магазинах виникають труднощі з постачанням та обмежуються обсяги покупок, які може зробити клієнт.

Основною причиною високих цін є епідемія пташиного грипу. З початку епідемії в США вбили близько 158 млн. птахів. Це одна з найтриваліших епідемій пташиного грипу: перший спалах був підтверджений у США у лютому 2022 року. Міністерство сільського господарства США оголосило, що тільки в січні вбили понад 23 млн. птахів, а в грудні – понад 18 млн., щоб обмежити поширення вірусу. Дані також включають індичок та курей, що вирощуються на м'ясо, проте більшість забитих птахів були курами-несучками.

До слова, вартість яєць в США стала рекордною за останні 10 років. Ціни на яйця в США у січні злетіли на 15,2%, порівняно із попереднім місяцем, що стало максимальним місячним приростом із червня 2015 року. Яйця у січні, порівняно із минулим роком, подорожчали на 70,1%.



