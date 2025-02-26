Президент пояснив, яку допомогу від США Україна готова відшкодовувати

Раніше Зеленський підтвердив, що між США та Україною погоджена рамкова угода щодо природних копалин, яка не потребує ратифікації парламенту

«Ми будемо повертати, тому що нам потрібна буде ця допомога»

Україна погодиться на зобов'язання відшкодовувати нову допомогу від США, якщо Вашингтон висуне таку вимогу. Про це під час спілкування з журналістами 26 лютого сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє «Главком».

Зеленський вважає, що держава перебуває не в тому становищі, де може обирати. Якщо США більше не надаватимуть збройної підтримки безкоштовно, то за неї згодні платити.

«Ми будемо повертати. Ми будемо, тому що нам потрібна буде ця допомога», – сказав він.

Зеленський наголосив, що про борг перед США за вже надану допомогу не йдеться. Він вважає, що зараз головним питанням є, чи зупинять США військову допомогу Україні.

Нагадаємо, Зеленський підтвердив, що між США та Україною погоджена рамкова угода щодо природних копалин, яка не потребує ратифікації парламенту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію очільника держави.

В угоді немає положень про фонд у $500 млрд та повну власність США.

Так, Кабінет міністрів 26 лютого розгляне текст угоди про рідкоземи зі Сполученими Штатами Америки. Її офіційна назва «Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

Також Шмигаль наголосив, що Україна не розглядає підписання будь-яких угод, якщо там немає гарантій безпеки.

«Главком» наводить повний текст варіанту потенційної угоди між Україною та США.

Як відомо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

До слова, Україна погодилася на угоду з США про видобуток корисних копалин після того, як Вашингтон зняв найжорсткіші вимоги.