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Зеленський зробив заяву щодо окупованих українських територій

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Зеленський зробив заяву щодо окупованих українських територій
Президент України Володимир Зеленський
скриншот з відео

Зеленський: Ми не можемо повернути всі наші окуповані території, ми адекватні

Президент України Володимир Зеленський наголосив, якщо розцінювати ситуацію адекватно, то наразі у військовий спосіб ми не можемо повернути окуповані теритоії, однак Україна ніколи не визнає їх російськими. Про це український президент розповів в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

«Ми не можемо втратити мільйони людей за результат, який ще не гарантований. Водночас ми не будемо порушувати конституцію та визнавати окуповані території російськими. Так, ми знаємо, що це тимчасово. Тимчасово окуповані території. І тому юридично, попри бажання Путіна, Україна ніколи не визнає окуповані території російськими», – заявив президент.

Зеленський також наголосив, що підтримки партнерів недостатньо, щоб повністю витіснити російську армію з українських території.

«Ми повернемо (території – ред. «Главком») Це може бути комбінований підхід. До прикладу, на полі бою та дипломатичний. Але ми все одно повернемо наші землі. Бо ми праві і не порушили жодного аспекту міжнародного права та моралі», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що глава української держави дав інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, в якому заявив, що готовий сидіти навпроти російського диктатора Путіна за столом переговорів, якщо це буде єдина конфігурація для досягнення миру в Україні. 

До слова, Зеленський підкреслив свою відкритість до виборів.  Також Зеленський заявив, що 45 100 українських бійців загинули у війні з Росією. Ще 390 тисяч випадків поранень.  

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Теги: Володимир Зеленський Україна окуповані території війна

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