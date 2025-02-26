Туреччина долучиться до відбудови України: перші тендери з’являться навесні

У квітні та травні очікується проведення тендерів на деякі термінові проєкти

Україна передала Туреччині низку інфраструктурних проєктів. Їх планують реалізувати у 2025 році, перші тендери відбудуться вже у квітні-травні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Türkiye.

Представники посольства Туреччини в Україні та Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури обговорили потенційні питання майбутньої співпраці. Українська сторона повідомила, що планування відновлення України триває, і що у квітні та травні очікується проведення тендерів на деякі термінові проєкти.

Серед першочергових завдань представлено оновлення наявних митних пунктів на автомагістралях, будівництво та створення системи платних автомагістралей, яка діятиме на всій території країни.

Окрім того, українська сторона передала турецьким представникам досьє з іншими важливими ініціативами, серед яких енергетичні проекти, розвиток соціального житла та водопостачання.

Як відомо, загальна вартість відновлення України впродовж наступного десятиліття має скласти $524 млрд.

У 2025 році за підтримки донорів уряд України виділив $7,37 млрд на вирішення пріоритетних завдань у таких сферах, як житло, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, енергетика тощо. При цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відновлення та відбудову у 2025 році становить $9,96 млрд.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів на розвиток і утримання доріг. Уряд виділив 12,6 млрд грн на дороги у 2025 році.

До слова, Байковецька сільська рада за 6,7 млн грн замовила капітальний ремонт трьохсотметрового відрізка вулиці, яка веде до місцевої церкви Пресвятої Трійці. Відповідний тендер виграла львівська фірма «Шляховик-Т». За ці гроші підрядник до 30 червня 2025 року повинен капітально відремонтувати частину дороги на вулиці Богатій.