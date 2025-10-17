Головна Країна Політика
Зустріч Зеленського і Трампа у США: трансляція

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зустріч Зеленського і Трампа у США: трансляція
Зеленський та Трамп спілкувалися з пресою близько 45 хвилин
скріншот з відео Білого дому

Президент Зеленський планує обговорити з лідером США посилення обороноздатності України

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Тут він проведе переговори з американським лідером Дональдом Трампом. Серед ключових питань – посилення оборони, зокрема постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk. Про це повідомляє «Главком».

Варто зазначити, що зустріч затрималася на пів години. Ймовірно, це сталося через зустріч Трампа зі співаком Андреа Бочеллі в Овальному кабінеті.

Перемовини президентів України та США пройдуть у неформальній атмосфері під час обіду без журналістів. Зустріч відбуватиметься поза межами Овального кабінету. Зеленський та Трамп спілкувалися з пресою близько 45 хвилин. Наразі розпочалася закрита частина зустрічі.

За підсумками переговорів Україна розраховує отримати від США ракети «Томагавк», аби завдавати ударів по стратегічних енергетичних об’єктах Росії та послабити її військовий потенціал. На думку експертів, значний арсенал цих ракет здатен переломити перебіг війни й примусити Москву до мирних переговорів.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.

За словами українського президента переговори 17 жовтня можуть «наблизити завершення війни». Президент наголосив, що Україна перед зустріччю з президентом США підготувала військову та економічну частини порядку денного.

Повідомлялося, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, щоб обговорити можливість постачання ракет Tomahawk для України. Як писав Axios, Зеленський планує запропонувати конкретні варіанти стратегічного співробітництва, наголошуючи на необхідності таких переговорів. Це стане продовженням нещодавньої телефонної розмови між двома лідерами, під час якої обговорювалося надання Україні ракет Tomahawk і додаткових систем Patriot для зміцнення її повітряної оборони.

До слова, президент США Дональд Трамп переконаний, що зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним цілком можлива.

Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

