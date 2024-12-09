ІДІЛ скористається падінням режиму Асада в Сирії? Заява Пентагону

Остін заявив, що повалення режиму в Сирії є несподіванкою для світу

Ллойд Остін: Я думаю, що всі очікували побачити набагато жорсткіший опір з боку сил Асада

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що терористична Ісламська держава (ІДІЛ) може скористатися поваленням режиму диктатора Башара Асада в Сирії. Про це повідомляє CNN.

Ллойд Остін зауважив, що повалення режиму в Сирії є несподіванкою для «цілого міжнародного товариства», однак ІДІЛ може скористатися цією ситуацією.

«Я думаю, що всі очікували побачити набагато жорсткіший опір з боку сил Асада. З погляду того, що сталося, звичайно, в міру того, як розвивається ситуація, існує ймовірність того, що такі угруповання в цьому регіоні, як ІДІЛ, можуть спробувати скористатися цією можливістю і відновити свій потенціал», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що американські війська завдали десятки «високоточних ударів» по таборах і бойовиках терористичної Ісламської держави (ІДІЛ) у центральній Сирії. Про це повідомило Центральне командування збройних сил США.

Як повідомив президент США Джо Байден, США завдали авіаударів по цілях терористичної організації Ісламська держава в Сирії, щоб не дати їй відновити свої позиції після падіння режиму диктатора Башара Асада.

Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск.

Після цього прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Як повідомляли аналітики ISW, швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії.