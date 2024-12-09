ІДІЛ скористається падінням режиму Асада в Сирії? Заява Пентагону
Ллойд Остін: Я думаю, що всі очікували побачити набагато жорсткіший опір з боку сил Асада
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що терористична Ісламська держава (ІДІЛ) може скористатися поваленням режиму диктатора Башара Асада в Сирії. Про це повідомляє CNN.
Ллойд Остін зауважив, що повалення режиму в Сирії є несподіванкою для «цілого міжнародного товариства», однак ІДІЛ може скористатися цією ситуацією.
«Я думаю, що всі очікували побачити набагато жорсткіший опір з боку сил Асада. З погляду того, що сталося, звичайно, в міру того, як розвивається ситуація, існує ймовірність того, що такі угруповання в цьому регіоні, як ІДІЛ, можуть спробувати скористатися цією можливістю і відновити свій потенціал», – йдеться у заяві.
Нагадаємо, що американські війська завдали десятки «високоточних ударів» по таборах і бойовиках терористичної Ісламської держави (ІДІЛ) у центральній Сирії. Про це повідомило Центральне командування збройних сил США.
Як повідомив президент США Джо Байден, США завдали авіаударів по цілях терористичної організації Ісламська держава в Сирії, щоб не дати їй відновити свої позиції після падіння режиму диктатора Башара Асада.
Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск.
Після цього прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.
Як повідомляли аналітики ISW, швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії.
Читайте також:
- «Лагідна дитина, яка не піднімала очей». Башар Асад: історія офтальмолога, що став диктатором
- Асад отримав державну нагороду України від Кучми: чому орден досі не відкликано
- Родина Асада тікала через таємні тунелі (фото)
- «Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада
- Поближче до Путіна. Яке майно Асад має у Москві
Коментарі — 0