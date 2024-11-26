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РФ готує інформаційну атаку щодо «наступу» на Запоріжжя – Центр протидії дезінформації

Ірина Міллер
glavcom.ua
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РФ готує інформаційну атаку щодо «наступу» на Запоріжжя – Центр протидії дезінформації
Коваленко наголосив, що на Запоріжжі ворог є і він робитиме тактичні дії, це важливо розуміти
фото з відкритих джерел

Ворог намагатиметься представити бої на межі Запорізької та Донецької областей як повномасштабний наступ

Російська Федерація намагатиметься представити бойові дії на межі Запорізької та Донецької областей як повномасштабний наступ на Запоріжжя, попри відсутність у ворога достатніх ресурсів для такої операції. Про це в ефірі «Ми-Україна»  повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Серед інших тем, які «хитатиме» ворог – це мобілізація та застосування ядерної зброї.

«Не буду приділяти багато часу мобілізації – це завжди активна тема, до завершення війни, інша – це можливість ядерного удару, постійного,використання ракет «Орєшнік» чи «Кедр». Але їх кількість обмежена, тому вони (росіяни – «Главком») можуть сіяти паніку. Також буде педалюватися тема фронту, там де ворог наступає. Але ключова історія – це Запоріжжя вони будуть подавати ці дії, які відбуваються на межі Запорізької та Донецької області зараз, як повноцінний наступ на Запоріжжя, що не відповідає дійсності станом на раз. Але вони будуть всіляко запевняти, що у них  ресурс, щоб до кінця року наступати на Запоріжжя. Це одна з важливих тем, яку важливо комунікувати. Важливо, щоб військові говорили, на що насправді у ворога є сили, а на що недостатньо», – сказав він.

Коваленко наголосив, що на Запоріжжі ворог є  і він робитиме тактичні дії, це важливо розуміти.

Нагадаємо, українська розвідка вважає, що Росія готується до штурму міста Запоріжжя, що за 30 км від лінії фронту. Тож нині там будують фортифікації на випадок наступу російських військ, однак деякі українські командири вважають, що ворог поки не готовий до масштабної атаки на цьому напрямку.  

Як повідомлялося, найближчим часом на Запоріжжі буде зведено третю лінію фортифікацій, оскільки область має стати фортецею.

Кабмін виділив 1,3 млрд на спорудження фортифікаційних споруд у Запорізькій області – йдеться про «зуби дракона». Про тендер, який Запорізька обласна військова адміністрація оголосила на початку січня, в інтерв’ю «Главкому» розповів її керівник Іван Федоров.

Федоров розповів, що укладено десятки контрактів на спорудження фортифікаційних споруд, та додав, що кількість контрактів «не означає кількість оборонних споруд, кількість кілометрів протитанкових ровів».

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Теги: Центр протидії дезінформації дезінформація наступ росія війна Запоріжжя

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