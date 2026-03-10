Союзники заговорили про нестачу ракет для України: деталі

Головна Світ Політика
Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Зенітно-ракетного комплекс MIM–104 Patriot
фото: Фото US Army

Йдеться про ракети для систем протиповітряної оборони

Європейський Союз майже вичерпав власні запаси ракет для систем протиповітряної оборони, які передавали Україні для захисту від російських атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, країни ЄС уже були змушені задіяти свої стратегічні резерви ракет, щоб продовжити підтримку української системи протиповітряної оборони.

Посадовці попереджають, що засоби ППО стають дедалі більш дефіцитними. Ситуація може погіршитися, якщо війна між США та Іраном затягнеться. Наразі Європа відіграє ключову роль у фінансуванні військової допомоги Україні. Однак більшість сучасних систем та ракет для протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачі для комплексів Patriot, виробляються у США.

Додатковий тиск на глобальний ринок озброєнь створює ескалація на Близькому Сході. За даними Bloomberg, війна в регіоні Перської затоки швидко виснажує запаси ракет-перехоплювачів PAC-3.

Лише за останні 11 днів союзники США на Близькому Сході використали понад тисячу таких ракет. Це більше, ніж Україна отримала за весь період повномасштабної війни, а це приблизно 600 одиниць.

Європейські лідери побоюються, що затяжний конфлікт може змусити Вашингтон обмежити експорт ракет, щоб поповнити власні запаси та забезпечити потреби союзників у регіоні.

Попри складну ситуацію, уряд Німеччини разом із групою європейських країн оголосив про плани передати Україні ще 35 ракет-перехоплювачів. Крім того, для посилення української протиповітряної оборони через програми НАТО вже залучили понад 4 млрд доларів.

До слова, американські військові витратили боєприпасів на суму понад $5,6 млрд лише за перші два дні війни проти Ірану. Таку оцінку Пентагон передав Конгресу США. Йдеться про використання значної кількості сучасних систем озброєння, зокрема високоточних боєприпасів великої дальності, які активно застосовувалися в перші дні бойових дій проти Ірану.

