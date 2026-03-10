Головна Світ Політика
США попросили Ізраїль припинити атакувати ключову інфраструктуру Ірану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
США попросили Ізраїль припинити атакувати ключову інфраструктуру Ірану
Вашингтон попросив Ізраїль змінити цілі ударів по Ірану
фото: Reuters

Йдеться про удари по нафтовій інфраструктурі Ірану

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Ізраїлю з проханням припинити удари по енергетичній інфраструктурі Ірану, зокрема по нафтових об’єктах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Axios.

За даними видання, відповідне звернення Вашингтон передав Ізраїлю на високому політичному рівні, а також начальнику Генштабу Армії оборони Ізраїлю Еялю Замірy.

За словами джерел, адміністрація Трампа навела кілька причин для такого прохання. Зокрема у США побоюються, що атаки на нафтову інфраструктуру можуть завдати шкоди цивільному населенню Ірану, а також спровокувати масштабну відповідь Тегерана.

Йдеться про можливі удари Ірану по енергетичній інфраструктурі в країнах Перської затоки. Крім того, у Вашингтоні розглядають можливість співпраці з іранським нафтовим сектором після завершення війни.

Офіційних коментарів від Білого дому, Державного департаменту США та посольства Ізраїлю у Вашингтоні наразі не надходило.

На тлі ескалації конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, за даними Reuters, вже близько 150 американських військових були поранені під час військової операції.

Нагадаємо, що позиції США та Ізраїлю щодо завершення війни проти Ірану почали розходитися. Президент США Дональд Трамп сигналізує про готовність до деескалації, тоді як прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу натякає на продовження кампанії. 

Президент США Дональд Трамп заявив, що військові цілі Вашингтона у війні проти Ірану «практично виконані» і конфлікт може завершитися найближчим часом. «Наші військові цілі були практично повністю виконані», – сказав він, додавши, що війна завершиться «дуже скоро».

Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу дав зрозуміти, що ізраїльська сторона може продовжити операцію значно довше. За його словами, метою Ізраїлю є «дати іранському народу можливість скинути ярмо тиранії», що фактично означає тиск на чинний режим у Тегерані.

Теги: Ізраїль Іран США війна

США попросили Ізраїль припинити атакувати ключову інфраструктуру Ірану
США попросили Ізраїль припинити атакувати ключову інфраструктуру Ірану
