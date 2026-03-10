Віткофф розкрив, що Путін сказав Трампу під час розмови

Путін відповів на підозри щодо передачі розвідданих Ірану

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що російське керівництво запевнило Вашингтон у відсутності передачі розвідувальної інформації Ірану під час війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спеціального представника президента США Стіва Віткоффа.

Журналісти запитали спецпосланця США, чи вважає він, що Росія може передавати Ірану розвіддані про місцезнаходження американських військових об’єктів, а також чи пов’язане це питання з рішенням адміністрації Дональда Трампа скасувати санкції, які забороняли індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту.

Віткофф зазначив, що не може дати однозначної відповіді щодо цього. «Ну, я не розвідник, тому не можу вам відповісти», – сказав він.

Водночас спецпосланець повідомив, що під час телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним російська сторона заперечила подібні звинувачення. «Я можу сказати вам, що вчора, під час телефонної розмови з президентом, росіяни сказали, що вони не обмінюються інформацією. Ось що вони сказали», – заявив Віткофф.

Він додав, що у Вашингтоні беруть до уваги таку позицію Москви. «Тож, знаєте, ми можемо повірити їм на слово. Будемо сподіватися, що вони не обмінюються», – сказав спецпосланець.

За словами Віткоффа, окрім розмови між Трампом і Путіним, він та зять президента США Джаред Кушнер також провели окрему телефонну розмову з радником російського лідера з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Під час цієї розмови російська сторона повторила ту ж позицію.

До слова, у команді президента США Дональда Трампа заявили, що у війні Росії проти України може наближатися переломний момент, оскільки обидві сторони конфлікту демонструють ознаки виснаження. За словами Віткоффа, врегулювання війни Росії проти України потребує більше часу, ніж очікував американський президент, однак переговорний процес продовжується.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що провів «дуже хорошу розмову» з російським диктатором Володимиром Путіним. Зазначається, що політики обговорювали, зокрема, війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході. Глава Білого дому додав, що Путін нібито хоче допомогти в іранському конфлікті. Однак Трамп заявив йому, що набагато корисніше було б завершити війну в Україні.