Spiegel: Німеччина переводить посла з Києва до Мадрида

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Spiegel: Німеччина переводить посла з Києва до Мадрида
Німеччина знову міняє посла в Україні
фото з відкритих джерел

Кандидатури нового посла ФРН в Україні наразі немає

Посол Німеччини в Україна Гайко Томс, якого призначили на цю посаду лише у вересні минулого року, невдовзі залишить Київ. Про це повідомляє Der Spiegel, передає «Главком».

Рішення пов’язане з плановою ротацією німецьких дипломатів на ключових напрямках. У межах цієї кадрової перестановки Томса планують перевести до Іспанії, де він очолить дипломатичну місію в Мадриді. Переведення має бути офіційно затверджене урядом канцлера Фрідріха Мерца.

Очільник МЗС Німеччини Йоган Вадефуль, який раніше сам наполягав на призначенні Томса в Києві, вирішив залучити досвідченого дипломата до роботи в Іспанії. Водночас кандидатури нового посла ФРН в Україні наразі немає, і в Берліні не вважають це питання терміновим. Не виключено, що посада певний час залишатиметься вакантною.

Гайко Томс обіймав посаду посла в Україні трохи більше ніж пів року. Така коротка каденція Томса в Україні вважається нетиповою навіть з урахуванням регулярних дипломатичних ротацій.

У МЗС Німеччини наголошують, що щорічна зміна керівників дипмісій є стандартною процедурою й охоплює десятки країн. Остаточний список кадрових рішень, за даними німецьких ЗМІ, має бути затверджений 11 лютого.

Як повідомлялось, колишній посол Німеччини в Україні Мартін Єгер повідомив, що залишив свою посаду, щоб очолити німецьку розвідку.

Теги: Німеччина посол

