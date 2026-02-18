Мерц розкрив план нової системи ядерного стримування в Європі

Мерц не хоче, аби Німеччина навіть розглядала можливість самостійного ядерного озброєння

Фрідріх Мерц заявив, що його країна може долучитися до проєкту спільного європейського ядерного стримування, надавши свої винищувачі для перенесення боєголовок

Німеччина може долучитися до ядерного стримування в Європі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, як повідомляє Der Spiegel, уточнив свою стратегію ядерного стримування, інформує «Главком».

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна може надати свої винищувачі для перенесення боєголовок. Канцлер пояснив, що це може включати надання німецьких літаків Tornado для потенційного застосування французької або британської ядерної зброї. Нині ці винищувачі розміщені на авіабазі Бюхель для використання американських ядерних можливостей на континенті.

Також канцлер підтвердив, що веде «таємні» консультації з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо створення «європейської ядерної парасольки», яка має доповнити захист США, а не замінити його.

Водночас Мерц повністю відкинув можливість розробки цього виду озброєнь Німеччиною. Канцлер нагадав про те, що країна є частиною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1970 року.

«Я не хочу, щоб Німеччина навіть розглядала можливість самостійного ядерного озброєння», – заявив він.

Зауважимо, в березні 2026 року Емманюель Макрон планує виступити із програмною промовою, де деталізує пропозицію французького ядерного щита для всього ЄС.

Нагадаємо, супутники зафіксували розширення ядерної програми Китаю. На супутникових знімках долин південного заходу Китаю видно, як країна прискорює нарощування ядерного потенціалу, сили, призначеної для нової ери супердержавного суперництва.

Одна з таких долин, відома як Цитонг, розташована в провінції Сичуань, де інженери будують нові бункери та вали. Новий комплекс рясніє трубами, що свідчить про те, що на об'єкті працюють з високонебезпечними матеріалами.