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Президент Сербії оголосив про свою відставку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Президент Сербії оголосив про свою відставку
Вучич не зможе балотуватися на нових виборах президента у Сербії, оскільки використав свої два можливі строки для цієї посади.
фото: reuters.com

Вучич анонсував проведення дострокових президентських та парламентських виборів

Президент Сербії Александар Вучич 27 червня повідомив, що піде у відставку. Це станеться протягом кількох тижнів, пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Заяву Александар Вучич зробив під час акції «Сербія – одна сім'я», яка проходить у Белграді. Захід проводиться на підтримку політики Вучича та керівної Сербської прогресивної партії (СПП).

Разом із цим сербський лідер зазначив, що оголосив про дострокові президентські та парламентські вибори.

«Це для мене востаннє, коли перед такою кількістю людей я виступаю як президент. Я вірно служив 14 років своїй країні на кожній посаді... Це мої останні дні та тижні як президента республіки. Я очолюватиму країну лише кілька тижнів, а потім піду у відставку»,– заявив Вучич.

Президент Сербії оголосив про свою відставку фото 1

Він також наголосив, що допоможе своїй Сербській прогресивній партії виграти дострокові парламентські вибори, заплановані на 2027 рік. Вучич не уточнив, ані коли він піде у відставку, ані коли зможе розпустити парламент, що є передумовою для дострокових виборів.

Заява Вучича пролунала після півторарічних очолюваних студентами антикорупційних протестів, які прокотилися по всій країні після обвалу навісу на залізничній станції в північному місті Нові-Сад. Тоді загинуло 16 людей.

Окрім того, Вучич не зможе балотуватися на нових виборах президента у Сербії, оскільки використав свої два можливі строки для цієї посади. Александар Вучич є президентом Сербії з 2017 року.

Цікаво, що на початку червня Вучич заявив, розглядає можливість балотуватися на посаду прем'єр-міністра республіки.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич після протесту в Славії заявив, що термін його повноважень незабаром закінчиться і він може піти у відставку.

Раніше поліція Белграда застосувала сльозогінний газ і світлозвукові гранати проти десятків тисяч антиурядових демонстрантів, які вимагають відставки президента Александара Вучича та дострокових виборів.

Як повідомлялося, протест переріс в загальнонаціональну кампанію: студенти й громадяни вимагають дострокових парламентських виборів, верховенства права та відповідальності за напади на демонстрантів і журналістів. Спеціальний доповідач ООН з прав людини зазначив, що ситуація в країні погіршилася з часу його квітневого візиту 2025 року – зокрема через те, що поліція прикриває замаскованих нападників на протестувальників.

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Теги: вибори студенти партії Сербія протест президент поліція парламент

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