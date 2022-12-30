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У Донецьку загинув чиновник слідчого комітету РФ

glavcom.ua
У Донецьку загинув чиновник слідчого комітету РФ
фото: Sota

Слідчий комітет країни-загарбниці вже порушив кримінальну справу.

У Донецьку під час артобстрілу загинув військовий чиновник РФ. Про це повідомляє Sota.

«У Донецьку при артобстрілі вбито заступника керівника контрольно-слідчого відділу військового слідчого управління РФ Євгена Рибакова», – йдеться у повідомленні.

Слідчий комітет країни-загарбниці вже порушив із цієї нагоди кримінальну справу.

Нагадаємо, так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом. Раніше на Луганщині невідомі підірвали будинок колаборанта, де той збирав офіцерів РФ.

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Теги: чиновник будинок Донеччина колабораціонізм

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