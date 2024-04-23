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Україна реорганізує два університети

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна реорганізує два університети
ДонНУЕТ діятиме як структурний підрозділ Криворізького національного університету
фото з відкритих джерел

Мета цих об’єднань – посилити кадровий потенціал, збагатити освітні програми, поліпшити матеріально-технічну базу для студентів

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського буде приєднано до Криворізького національного університету. Після об'єднання ДонНУЕТ діятиме як структурний підрозділ Криворізького національного університету. Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомляє Міністерство освіти і науки.

«Це рішення дасть змогу зберегти та максимально ефективно використати інфраструктуру, науковий і освітній потенціали Донецького університету у складі структурного підрозділу об'єднаного закладу вищої освіти», – йдеться в повідомленні.

Також Придніпровську державну академію фізичної культури і спорту об’єднають з Українським державним університетом науки і технологій у Дніпрі.

Як зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, мета цих об’єднань – посилити кадровий потенціал, збагатити освітні програми, поліпшити матеріально-технічну базу для студентів. А ще – створити ширші можливості для міжнародної співпраці та залучення інвестицій, зокрема від Світового банку.

Важливо, що як і в попередніх кейсах об’єднань, студенти продовжать здобувати освіту на обраних спеціальностях та за тими ж самими умовами. Бюджетні місця зберігаються, вартість навчання за контрактом також.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про індивідуальні освітні траєкторії під час здобуття вищої освіти. Тепер студенти самі формуватимуть освітню траєкторію, регулюватимуть темп і тривалість навчання, а також, за потреби, зможуть змінити спеціальність після року чи півтора навчання.

Крім того, студенти-контрактники самостійно визначатимуть тривалість навчання в університеті. Студент зможе пройти 4-річну бакалаврську програму за три роки або навпаки – поєднати навчання з роботою і завершити за 6-8 років.

До слова, Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок, 2 квітня, прийняв зміни щодо перетину державного кордону студентами-бакалаврами. Студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років, які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування. Також виїхати за кордон зможуть магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку.

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Теги: університет Донецьк Кривий Ріг освіта студенти Міністерство освіти і науки Оксен Лісовий

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