Головна Світ Політика
search button user button menu button

Капітан танкера «тіньового флоту» РФ постане перед судом у Франції

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Капітан танкера «тіньового флоту» РФ постане перед судом у Франції
Капітан та старший помічник, обидва громадяни Китаю, були затримані
фото: АР

Капітану інкримінують «відмову екіпажу співпрацювати» під час висадки французьких військовослужбовців на борт

У Франції перед судом постане капітан нафтового танкера, пов'язаного з так званим «тіньовим флотом» Росії. Судно було затримане французькою владою біля атлантичного узбережжя країни через порушення, пов'язані з його національністю та відмовою екіпажу співпрацювати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Французький прокурор повідомив, що капітана викликали до суду в Бресті 23 лютого 2026 року, і йому загрожує до одного року позбавлення волі та штраф у розмірі €150 тис.

Танкер, відомий як «Пушпа» або «Боракай» (який раніше мав назву «Kiwala» і був затриманий Естонією), перевозив велику партію нафти з Росії до Індії.

Французький флот втрутився після того, як виникла невідповідність між реальною та очевидною національністю судна. Розслідування показало, що танкер не плавав під жодним прапором. Капітану інкримінують «відмову екіпажу співпрацювати» під час висадки французьких військовослужбовців на борт, а також «неналежну та надзвичайно агресивну поведінку» щодо французького фрегата та гелікоптерів.

Капітан та старший помічник, обидва громадяни Китаю, були затримані. Старшого помічника звільнили без пред'явлення звинувачень.

Президент Франції Еммануель Макрон на європейському саміті в Копенгагені підтвердив, що танкер належить до «тіньового флоту», який допомагає Росії уникати західних санкцій.

«30 до 40% воєнних зусиль Росії фінансується за рахунок доходів тіньового флоту. Це становить понад €30 млрд... Надзвичайно важливо посилити тиск на цей тіньовий флот», – заявив Макрон.

Російський диктатор Володимир Путін різко засудив затримання, назвавши це «актом піратства» і заявивши, що Макрон ініціював це рішення з міркувань внутрішньої політики. Путін також попередив, що подібні дії «можуть спровокувати конфронтацію».

Макрон, відповідаючи на питання про можливий зв'язок танкера з недавніми польотами дронів над Данією, заявив, що «зовсім цього не виключає». Танкер, який кілька разів змінював назву, фігурує у списку суден, на які поширюються санкції Європейського Союзу проти Росії.

Нагадаємо, Франція розпочала розслідування щодо порушень, скоєних нафтовим танкером Boracay під прапором Беніну. Військовослужбовців Збройних сил країни помітили сьогодні на палубі танкера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на France24. 

Судно підозрюється в причетності до польотів дронів над Данією. Танкер та інші судна могли використовуватися як пускові платформи для безпілотників або як приманки. Водночас французький президент Еммануель Макрон не став підтверджувати цю інформацію.

Читайте також:

Теги: Франція флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія дублює українську операцію «Павутина» на Європу?
Чи здатна РФ створити власну «Павутину» для атак на Європу?
30 вересня, 17:57
Частина розтрощеного літака
У Франції поновили справу катастрофи рейсу AF447, яка забрала понад 200 життів
29 вересня, 04:29
Ізраїль готує кілька варіантів дій на випадок видання Палестини Францією
Ізраїль готує жорстку відповідь на ініціативу Макрона
19 вересня, 10:46
Франція намагається зекономити кошти на колишніх чиновників
Франція скасує привілеї для колишніх урядовців
16 вересня, 20:50
У Берліні Кароль Навроцький зустрінеться з президентом Німеччини
Атака на Польщу: Навроцький відвідає Німеччину та Францію через російські дрони
14 вересня, 08:28
Корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами та гідролокатором бокового огляду
Розвідка уразила унікальний корабель Чорноморського флоту РФ (відео)
11 вересня, 08:51
Протестувальники блокували дороги, підпалювали багаття
Масштабні протести у Франції: арештовано майже 300 мітингувальників (фото)
10 вересня, 18:48
Україна поступилась Франції з рахунком 0:2 у відборі на чемпіонат світу-2026
Україна – Франція: небезпечні моменти «синьо-жовтих» (відео)
6 вересня, 00:49
Віткофф виступив зі зверненням до глав держав та урядів під час зустрічі «коаліції охочих»
Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» через 20 хв після початку – ЗМІ
4 вересня, 15:39

Політика

Капітан танкера «тіньового флоту» РФ постане перед судом у Франції
Капітан танкера «тіньового флоту» РФ постане перед судом у Франції
США виділяють Лівану $230 млн для роззброєння «Хезболли»
США виділяють Лівану $230 млн для роззброєння «Хезболли»
Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня за час його президентства
Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня за час його президентства
Одна з країн виступила проти прискорення вступу України до ЄС
Одна з країн виступила проти прискорення вступу України до ЄС
Венесуела звинуватила США у польотах бойових літаків поблизу її узбережжя
Венесуела звинуватила США у польотах бойових літаків поблизу її узбережжя
ХАМАС готовий прийняти план Трампа щодо припинення вогню в Газі – The Guardian
ХАМАС готовий прийняти план Трампа щодо припинення вогню в Газі – The Guardian

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua