Капітану інкримінують «відмову екіпажу співпрацювати» під час висадки французьких військовослужбовців на борт

У Франції перед судом постане капітан нафтового танкера, пов'язаного з так званим «тіньовим флотом» Росії. Судно було затримане французькою владою біля атлантичного узбережжя країни через порушення, пов'язані з його національністю та відмовою екіпажу співпрацювати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Французький прокурор повідомив, що капітана викликали до суду в Бресті 23 лютого 2026 року, і йому загрожує до одного року позбавлення волі та штраф у розмірі €150 тис.

Танкер, відомий як «Пушпа» або «Боракай» (який раніше мав назву «Kiwala» і був затриманий Естонією), перевозив велику партію нафти з Росії до Індії.

Французький флот втрутився після того, як виникла невідповідність між реальною та очевидною національністю судна. Розслідування показало, що танкер не плавав під жодним прапором. Капітану інкримінують «відмову екіпажу співпрацювати» під час висадки французьких військовослужбовців на борт, а також «неналежну та надзвичайно агресивну поведінку» щодо французького фрегата та гелікоптерів.

Капітан та старший помічник, обидва громадяни Китаю, були затримані. Старшого помічника звільнили без пред'явлення звинувачень.

Президент Франції Еммануель Макрон на європейському саміті в Копенгагені підтвердив, що танкер належить до «тіньового флоту», який допомагає Росії уникати західних санкцій.

«30 до 40% воєнних зусиль Росії фінансується за рахунок доходів тіньового флоту. Це становить понад €30 млрд... Надзвичайно важливо посилити тиск на цей тіньовий флот», – заявив Макрон.

Російський диктатор Володимир Путін різко засудив затримання, назвавши це «актом піратства» і заявивши, що Макрон ініціював це рішення з міркувань внутрішньої політики. Путін також попередив, що подібні дії «можуть спровокувати конфронтацію».

Макрон, відповідаючи на питання про можливий зв'язок танкера з недавніми польотами дронів над Данією, заявив, що «зовсім цього не виключає». Танкер, який кілька разів змінював назву, фігурує у списку суден, на які поширюються санкції Європейського Союзу проти Росії.

Нагадаємо, Франція розпочала розслідування щодо порушень, скоєних нафтовим танкером Boracay під прапором Беніну. Військовослужбовців Збройних сил країни помітили сьогодні на палубі танкера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на France24.

Судно підозрюється в причетності до польотів дронів над Данією. Танкер та інші судна могли використовуватися як пускові платформи для безпілотників або як приманки. Водночас французький президент Еммануель Макрон не став підтверджувати цю інформацію.