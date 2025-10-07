Міністр оборони Франції, який пробув на посаді лише день, подав у відставку

Ле Мер пояснив відставку тим, що його призначення спричинило реакцію, яка заважала роботі держустанов

Бруно Ле Мер подав у відставку вслід за французьким премʼєром

Міністр оборони Франції Бруно Ле Мер, який пробув на посаді один день, подав у відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави оборонного відомства.

Бруно Ле Мер пояснив своє рішення тим, що його призначення викликало реакції, які заважали роботі державних інституцій. Президент Франції Еммануель Макрон вже прийняв його відставку.

«Я сподіваюся, що це рішення дозволить відновити переговори з метою формування нового уряду, який потрібен Франції. Моє зобов'язання служити Франції та французькому народу завжди буде керуватися турботою про загальні інтереси та державу», – зазначив він.

Ле Мер зазначив, що приєднався до уряду, керуючись виключно почуттям обов’язку в умовах непростої геополітичної ситуації, аби служити Франції та її громадянам. Він наголосив, що його рішення викликає неоднозначні, необґрунтовані й непропорційні реакції у деяких осіб, та підкреслив, що жодні індивідуальні обставини не повинні заважати стабільній роботі держави й інституцій.

Нагадаємо, 6 жовтня премʼєр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав у відставку. На посаді прем'єра він пробув 27 днів – це менше, ніж будь-який інший прем'єр-міністр в новітній історії Франції. 5 жовтня глава французького уряду представив частину нового Кабінету міністрів. Склад уряду розкритикували опозиційні партії, заявивши, що порушать питання про вотум недовіри уряду премʼєра.

Лекорню став п'ятим прем'єр-міністром Франції за два роки. Він замінив на цій посаді Франсуа Байру, який очолював кабінет міністрів дев'ять місяців. 8 вересня 2025 року парламент виніс Байру вотум недовіри через непопулярні бюджетні реформи.