Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Шатдаун» у США: Уряд призупиняє роботу після провалу голосування

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Шатдаун» у США: Уряд призупиняє роботу після провалу голосування
Цього тижня понад 150 тис працівників мають залишити федеральні штати
фото з відкритих джерел

Головним «каменем спотикання» стали суперечки щодо бюджету та охорони здоров'я

У США розпочалося призупинення роботи уряду (шатдаун). Голосування в Сенаті у вівторок за продовження фінансування після опівночі провалилося (55 голосів «за» при необхідних 60), практично гарантувавши, що федеральні установи з середи 1 жовтня будуть змушені зупинити всю діяльність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, політичний параліч настав на тлі заяв президента Дональда Трампа, який пригрозив скасувати програми, що підтримуються демократами, і звільнити ще більше федеральних службовців, якщо уряд припинить роботу.

Головним «каменем спотикання» стали суперечки щодо бюджету та охорони здоров'я. Демократи наполягають на тому, що будь-який законопроєкт про витрати має включати додаткові постійні субсидії за Законом про доступну медичну допомогу, термін дії яких закінчується наприкінці року. Без цього витрати на охорону здоров'я для 24 млн американців різко зростуть.

Республіканці наполягають на тому, що питання охорони здоров'я та бюджету слід розглядати окремо, звинувачуючи демократів у політичному шантажі.

Лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн заявив, що палата знову голосуватиме за законопроєкт у середу, але шанси на швидке вирішення конфлікту виглядають низькими.

«Шатдаун» стосується $1,7 трлн, які фінансують приблизно чверть загального бюджету уряду США. Призупинення роботи призведе до закриття офісів, що проводять наукові дослідження, обслуговування клієнтів та іншу некритичну діяльність. Десятки тисяч працівників, які займаються «несуттєвою» роботою, будуть відправлені додому без збереження заробітної плати. Військовослужбовці, прикордонники та інші особи, які виконують «суттєву» роботу, залишаться на посадах, але не отримають зарплату, доки Конгрес не вирішить проблему. Авіакомпанії попередили про уповільнення рейсів. Міністерство праці не опублікує щомісячний звіт про безробіття. Адміністрація малого бізнесу припинить видавати позики.

Ситуація ускладнилася заявами президента Трампа, який пригрозив масовими звільненнями федеральних службовців у разі «шатдауну».

«Ми звільнимо багатьох людей», – сказав він журналістам, додавши, що це будуть, імовірно, «демократи».

Ця загроза посилює вже наявний відтік кадрів з уряду. Цього тижня понад 150 тис працівників мають залишити федеральні штати після викупу активів, що є найбільшим відтоком за 80 років. Міністерство юстиції та Адміністрація соціального забезпечення у службових записках вже звинуватили демократів у майбутньому припиненні роботи, порушуючи давні норми захисту державних службовців від партійного тиску.

Нагадаємо, на тлі таких політичних розбіжностей світові ціни на нафту знизилися у вівторок, продовжуючи різке падіння попереднього дня. Падіння, окрім загрози «шатдауну», зумовлене побоюваннями щодо майбутнього надлишку пропозиції на ринку. 

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США уряд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп попередив про «дуже сумний кінець», якщо угруповання відхилить пропозицію
Трамп дав «три-чотири» дні ХАМАС для прийняття мирного плану
Сьогодні, 01:23
У Нью-Йорку президент Зеленський звернувся до Трампа із проханням надати крилаті ракети Tomahawk
Трамп може зняти заборону на удари углиб Росії американською зброєю – WSJ
27 вересня, 00:53
Присяжні визнали нападника винним за всіма висунутими кримінальними звинуваченнями
Підозрюваного у замаху на Трампа у Флориді визнано винним
24 вересня, 06:19
Герцогиня Йоркська втратила підтримку благодійних організацій через лист до Епштейна
Лист до Епштейна коштував герцогині Йоркській підтримки фондів
23 вересня, 11:17
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
20 вересня, 07:57
Вперше Трамп висунув ідею визнання «Антифи» терористичною організацією у 2020 році
Трамп назвав рух «Антифа» «терористичною організацією»
18 вересня, 09:32
Журналісти наголошують, що в політиці США забагато неоднозначності
Bloomberg пояснив, як удари по Катару та Польщі вплинули на репутацію Трампа
12 вересня, 12:57
У боях за Україну 14 грудня 2023 року поліг ветеран морської піхоти США Ітан Хертвек
The New York Times повідомила, скільки американців полягло у боях за Україну
8 вересня, 09:39
Трамп зробив заяву про літак голови Єврокомісії
Трамп незвично відреагував на інцидент із літаком фон дер Ляєн
3 вересня, 06:21

Політика

«Шатдаун» у США: Уряд призупиняє роботу після провалу голосування
«Шатдаун» у США: Уряд призупиняє роботу після провалу голосування
До Сенату США подано резолюцію про конфіскацію активів РФ для України
До Сенату США подано резолюцію про конфіскацію активів РФ для України
Папа Римський закликав ХАМАС прийняти мирний план Трампа
Папа Римський закликав ХАМАС прийняти мирний план Трампа
Україна та Румунія створять оборонні безпілотники для захисту НАТО
Україна та Румунія створять оборонні безпілотники для захисту НАТО
Трамп дав «три-чотири» дні ХАМАС для прийняття мирного плану
Трамп дав «три-чотири» дні ХАМАС для прийняття мирного плану
Трамп назвав експрезидента Росії «тупим»: Медведєв відреагував
Трамп назвав експрезидента Росії «тупим»: Медведєв відреагував

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua