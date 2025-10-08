Чи буде імпічмент Макрона? Французький парламент поставив крапку

Бюро Національної асамблеї не допустило до розгляду пропозицію ультралівих партій на тлі політичної кризи

Бюро Національної асамблеї Франції у середу відхилило ініціативу 104 лівих депутатів щодо імпічменту президента Емманюеля Макрона, що виникла після відставки нещодавно призначеного прем’єра Себастьяна Лекорню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

Ініціатива щодо імпічменту Макрона була внесена ультралівою партією «Нескорена Франція» за підтримки депутатів інших лівих сил. На етапі розгляду у бюро проти винесення питання на обговорення проголосували 10 осіб, за – лише 5, ще 5 утрималися, зокрема представники правопопулістської партії «Національне об’єднання».

Більш помірковані ліві партії закликали президента призначити прем’єр-міністра з їхніх лав, проте пропозиція не знайшла підтримки. Політична криза у Франції загострилася після того, як 6 жовтня прем’єр Себастьєн Лекорню подав у відставку, що спровокувало спроби лівих політичних сил домогтися імпічменту глави держави.

Напруженість у політиці країни продовжує зростати через суперечки щодо формування уряду та управління державними справами. Макрон попросив Лекорню протягом наступних двох днів визначити «платформу дій і стабільності».

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон потрапив у політичний глухий кут після чергової відставки прем’єр-міністра країни. Видання The Times вказує, що Макрон втратив політичний імпульс і тепер має обмежені можливості впливати на парламент, який усе більше розділений. Згідно з британською газетою, це робить його «кульгавою качкою» – політичним лідером із зменшеною здатністю реалізовувати власну програму та нав’язувати політичні рішення.





