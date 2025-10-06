Прем’єр Франції, який пробув на посаді менше ніж місяць, подав у відставку

Себастьян Лекорню був главою французького уряду 27 днів

Себастьян Лекорню подав у відставку з посади прем'єр-міністра Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

Колишній міністр оборони Франції очолив уряд 9 вересня 2025 року. На посаді прем'єра він пробув 27 днів – це менше, ніж будь-який інший прем'єр-міністр в новітній історії Франції. 5 жовтня глава французького уряду представив частину нового Кабінету міністрів. Склад уряду розкритикували опозиційні партії, заявивши, що порушать питання про вотум недовіри уряду премʼєра.

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон прийняв відставку Лекорню. Премʼєр вирішив піти у відставку менш ніж через 24 години після того, як Макрон оголосив склад уряду

Лекорню став п'ятим прем'єр-міністром Франції за два роки. Він замінив на цій посаді Франсуа Байру, який очолював кабінет міністрів дев'ять місяців. 8 вересня 2025 року парламент виніс Байру вотум недовіри через непопулярні бюджетні реформи.

Нагадаємо, 9 вересня президент Франції Еммануель Макрон призначив колишнього міністра оборони Себастьяна Лекорню новим, п'ятим за останні два роки, прем'єр-міністром країни. Макрон доручив 39-річному Лекорню, який вважається його вірним соратником з 2017 року, провести консультації з парламентськими силами та представити склад нового уряду.