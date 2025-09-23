Франція офіційно визнала державу Палестина

Макрон назвав головним пріоритетом звільнення 48 заручників та припинення військових операцій по всьому Сектору Газа

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує Ізраїль та назвав визнання Палестини поразкою для ХАМАС

Франція офіційно визнає Палестину державою, прагнучи забезпечити мирне та безпечне співіснування Ізраїлю та Палестини. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН, повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Макрон зазначив, що розширення Ізраїлем військової операції в Секторі Газа для знищення ХАМАС призвело до того, що «сотні тисяч людей були змушені покинути свої домівки, отримали поранення, страждають від голоду та травмовані». Він переконаний, що визнання Палестини – це єдине рішення, яке дозволить Ізраїлю жити в мирі. Президент підкреслив, що Франція завжди підтримувала Ізраїль, навіть під час іранських атак, і назвав визнання Палестини поразкою для ХАМАС.

Головним пріоритетом французький президент назвав звільнення 48 заручників та припинення військових операцій по всьому Сектору Газа. Макрон привітав зусилля Катару, Єгипту та США в цьому напрямку і закликав Ізраїль не робити нічого, що могло б завадити їм. Він підкреслив, що настав час для побудови миру та вигнання тероризму з цих територій.

Напередодні визнання Францією палестинської державності Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі, пише «Главком».

Французькі ЗМІ повідомили, що Влада Парижа встановила на Ейфелевій вежі прапори Палестини та Ізраїлю напередодні важливого політичного кроку – визнання Францією палестинської державності.

Тоді прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на заяву президента Франції Еммануеля Макрона про визнання Палестини державою.

У дописі Нетаньягу зазначив, що Ізраїль рішуче засуджує рішення президента Макрона визнати палестинську державу. Згодом стало відомо, що Нетаньягу відмовив президенту Франції Еммануелю Макрону у запланованому візиті до Ізраїлю.

Варто зазначити, що Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Ізраїль зі свого боку погрожує жорсткою відповіддю, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега річки Йордан.