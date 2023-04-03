У Гаазі розпочався суд над колишнім президентом Косово Тачі

Колишній очільник Косова постав перед судом разом із колишнім чиновниками, яких у вбивстві майже 100 людей та інших злочинах

Тоді Тачі очолював Армію визволення Косова (АОК), яка боролася за незалежність від Сербії

Сьогодні, 3 квітня, у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі розпочався процес у справі колишнього президента Косова Хашима Тачі, якого обвинувачують у воєнних злочинах у війні проти Сербії в 1998-1999 роках. Про це повідомляє BBC.

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Колишній очільник Косова постав перед судом разом із колишнім спікером парламенту Косова Кадрі Веселі, колишнім прессекретарем АОК Якупом Краснікі та колишнім командиром АОК Рекшепом Селімі, яких звинувачують у вбивстві майже 100 людей та інших злочинах, включно з насильницькими зникненнями.

Усі четверо обвинувачених, які були соратниками як під час війни, так і після неї, заперечують будь-які правопорушення. «Я розумію обвинувальний висновок і повністю визнаю себе невинним», – заявив Тачі на суді.

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Тоді Тачі очолював Армію визволення Косова (АОК), яка боролася за незалежність від Сербії. Армія визволення Косова (АОК) була створена на початку 1990-х років як бойова група етнічних албанців на території, що тоді була краєм Сербії, і під час війни, як стверджується, здійснювала напади на етнічну сербську меншину регіону.

Коли Косово проголосило свою незалежність 2008 року, Тачі став його першим прем'єр-міністром, а потім президентом, але 2020 року пішов у відставку, щоб постати перед судом у Гаазі.

Рух за незалежність у Косові почався після рішення президента Сербії Слободана Мілошевича 1989 року позбавити край статусу самоврядування.

Напруженість призвела до повномасштабної війни 1998 року, яка закінчилася тільки після того, як повітряна кампанія НАТО проти Сербії змусила її війська покинути край.

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Косово проголосило свою незалежність в односторонньому порядку 2008 року і було визнано 99 зі 193 країн-членів ООН, але не Сербією.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Видача ордеру зобов'яже диктатора з’явитися до Гааги і дати свідчення. Якщо він цього не зробить та з’явиться на території якоїсь країни, яка є стороною Римського статуту або Статуту МКС, то його можуть затримати. Про це в коментарі «Главкому» розповів екссуддя Міжнародного кримінального суду (МКС) Володимир Василенко.