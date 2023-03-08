У Тбілісі відновилися протести та розпочався жіночий марш (відео)

Учасниці маршу йдуть із плакатами від площі Першої Республіки до будівлі парламенту

У столиці Грузії Тбілісі Відновилися протести проти законопроекту про іноземних агентів. Відповідні відео вже з’явилися в мережі.

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Учасники мітингу несуть у руках прапори Грузії, США та ЄС.

Водночас, розпочався жіночий марш також проти закону про іноагентів. Його учасниці йдуть із плакатами від площі Першої Республіки до будівлі парламенту.

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Нагадаємо, що надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російське законодавство. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус іноагентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

Біля грузинського парламенту спалахнули масові протести. Між протестувальниками і поліцією відбулись сутички. Поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ, поруч з парламентом помітили також водомет. Силовики відігнали мітингувальників від будівлі законодавчого органу.

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з терміновим зверненням до населення у зв’язку з протестами через суперечливі законопроєкти про іноагентів. Вона підтримала протестувальників та сказала, що ветуватиме закон.