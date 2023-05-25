Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна повернула додому 106 захисників, Південна Корея надала допомогу ЗСУ. Головне за 25 травня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Україна повернула додому 106 захисників, Південна Корея надала допомогу ЗСУ. Головне за 25 травня
Українські захистники повернулись додому
Фото: Омбудсмена Дмитра Лубінця

Сьогодні, 25 травня, внаслідок обміну полоненими, додому повернулися ще 106 українських захисників. Це воїни з Бахмутського напрямку – вісім офіцерів та 98 солдат і сержантів

Україна повернула додому 106 захисників, Нацгвардія знищила один російський Су-25 і підбила ще один під Мелітополем, СБУ повідомила про підозру віцеадміралу РФ, Південна Корея наважилася надати військову допомогу Україні. Ці та інші події 25 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Україна повернула додому 106 захисників

Сьогодні, 25 травня, внаслідок обміну полоненими, додому повернулися ще 106 українських захисників. Це воїни з Бахмутського напрямку – вісім офіцерів та 98 солдат і сержантів. Чутливі кадри повернення воїнів на рідну землю опублікував уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Нацгвардія знищила один російський Су-25 і підбила ще один під Мелітополем

Бійці Нацгвардії в четвер, 25 травня, знищили з ПЗРК один російський штурмовик Су-25 і серйозно пошкодили другий. Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.За інформацією Нацгвардії, росіяни підняли Су-25 на Запорізькому напрямі для того, щоб завдати авіаударів по позиціях українських захисників. У цей час на бойовому чергуванні перебували нацгвардійці, серед яких Запорізький месник (він уже збив шість літаків ворога і є Героєм України).

СБУ повідомила про підозру віцеадміралу РФ, винному в обстрілі енергооб'єктів

Командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов наказував обстрілювати ракетами «Калібр» енергооб’єкти на території України. За це йому оголосили три підозри українські правоохоронці. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Карабах: завершальна битва. Як Кремль втрачає Вірменію

На початку тижня багато галасу наробила заява премєр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна щодо договору про встановлення миру і відносин між Вірменією й Азербайджаном, які ворогують десятиліттями. Його можуть підписати вже найближчим часом. Пашинян, посилаючись на «сприйняття міжнародної спільноти», заявив, що Вірменія та Азербайджан схиляються до визнання територіальної цілісності один одного в межах відповідно 29 800 км² і 86 600 км². Це означає, що Єреван фактично погоджується на визнання «порохової бочки» Південного Кавказу – Нагірного Карабаху – частиною Азербайджану, якою він і є в міжнародно визнаних кордонах.

«Звільнення» Бєлгородщини. Розвідка анонсувала продовження

«Російський добровольчий корпус» і легіон «Свобода Росії» здійснюють свої операції самостійно, згідно з власними цілями та планами. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.Юсов зазначив, що внаслідок цих подій весь світ побачив, що «конструкція путінського режиму є досить хиткою».

Голова Нацагентства з держслужби Наталія Алюшина: Чиновники категорії «А» мали би отримувати по 250 тис.

В умовах гострої економічної кризи та величезної діри в бюджеті уряд вимушений економити на всьому. Черга «урізати зарплати» дійшла до держслужбовців. Ця когорта є дуже чутливою через те, що основну частину доходів на держслужбі складають різноманітні премії та надбавки. Як вже помітили чиновники, їх останнім часом перевели на «голі» оклади, що суттєво вдарило по кишенях. 

Південна Корея наважилася надати військову допомогу Україні – WSJ

Південна Корея направила в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів через Сполучені Штати після тривалого спротиву Сеулу постачанню зброї. Про це повідомляє Wall Street Journal.Зазначається, що Сеул досяг «конфіденційної домовленості» з Вашингтоном про передачу снарядів до Сполучених Штатів для доставки в Україну після того, як Вашингтон минулого року попросив свого азіатського союзника про артилерійську підтримку.

Надмірні премії – законні шпарини для космічного збагачення чиновників

Воєнний час не сприяє відкритості процесів, про які й раніше посадовці воліли говорити небагато. Одним із таких майже закритих процесів є преміювання. Однією з останніх історій про конфлікт інтересів при преміюванні стала новина про складання Нацагентством з питань запобігання корупції (НАЗК) адміністративного протоколу на чинного мера Тернополя Сергія Надала. За інформацією НАЗК, обсяг премії Надала міг у 2,5 раза перевищувати посадовий оклад. 

«Рамштайн-12»: глава Пентагону озвучив головні потреби України

Міністр оборони США Ллойд Остін озвучив тему зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбудеться сьогодні, 25 травня. Він повідомив, що буде обговорюватися передача Україні радарів, снарядів, амуніції та протиповітряної оборони. За словами глави оборонного відомства США, на зустрічі будуть обговорюватися поточні потреби Сил оборони України, а саме зміцнення системи ППО –постачання радарів, амуніції, ППО і артилерійських снарядів 155 мм.

Нагадаємо, триває 456-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Армія РФ зосередилась на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські військові атакували склад боєприпасів та радіолокаційну станцію окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також: 

Теги: розвідка системи ППО конфлікт росіяни черга звільнення солдат Вашингтон Єреван Вірменія військові Азербайджан Генштаб армія Свобода Міноборони Південна Корея Наталія Алюшина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
Навколо нового кліпу Тіни Кароль розгорівся скандал: над ним працювали росіяни
28 квiтня, 16:42
Євробачення-2023: порядок виступів та пісні всіх 15 конкурсантів першого півфіналу
Євробачення-2023: порядок виступів та пісні всіх 15 конкурсантів першого півфіналу
9 травня, 20:06
Російські військові пристосувалися до дефіциту боєприпасів
РФ змінила тактику обстрілів по Україні: названо причину
23 травня, 16:53
Представник Міноборони Туреччини назвав нову  дату перемовин щодо зернової угоди
Анкара анонсувала нову дату перемовин щодо зернової угоди
4 травня, 22:36
2 травня в Судані повідомили про нові авіаудари по містах Омдурман і Бахрі
У Судані погоджено тимчасове перемир'я, але бої не вщухають
3 травня, 03:51
Уурядовий літак США Boeing C-40 був помічений у Фінляндії
Журналісти помітили літак, яким Зеленський міг прилетіти до Фінляндії (фото)
3 травня, 18:59
Після вибуху Прилєпін знепритомнів на три хвилини
Пропагандист Прилєпін уперше прокоментував замах на себе
7 травня, 21:46
Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника
Понад 30 поранених, є влучання: Генштаб повідомив про наслідки нічного терору РФ
14 травня, 08:21
Литва продовжить навчання українських військових
Міноборони Литви поділилось планами з підготовки українських військових
16 травня, 15:39

Події в Україні

Україна повернула додому 106 захисників, Південна Корея надала допомогу ЗСУ. Головне за 25 травня
Україна повернула додому 106 захисників, Південна Корея надала допомогу ЗСУ. Головне за 25 травня
Провів за ґратами 16,5 років: суд звільнив довічно ув'язненого Володимира Панасенка
Провів за ґратами 16,5 років: суд звільнив довічно ув'язненого Володимира Панасенка
РФ пошкодила Карлівське водосховище: три селища під загрозою підтоплення
РФ пошкодила Карлівське водосховище: три селища під загрозою підтоплення
Нацгвардія знищила один російський Су-25 і підбила ще один під Мелітополем
Нацгвардія знищила один російський Су-25 і підбила ще один під Мелітополем
Окупанти мілітаризували острів Джарилгач – Генштаб
Окупанти мілітаризували острів Джарилгач – Генштаб
Україна повернула з Росії ще одну депортовану дитину
Україна повернула з Росії ще одну депортовану дитину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Американська розвідка назвала, хто стоїть за атакою безпілотників на Кремль
22K
25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22K
«Звільнення» Бєлгородщини. Розвідка анонсувала продовження
16K
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч
12K
«Шахед» пошкодив на Буковині житлові будинки
8170
Окупанти тікають із двох міст Запорізької області – ЗМІ

Новини

ЗСУ відбили майже 30 атак і знищили чотири ворожих склади боєприпасів – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 06:13
Подекуди короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 25 травня
Сьогодні, 05:11
У Києві та області повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 03:06
Пресслужба Жеваго звернулася до «Української Правди» з проханням опублікувати повний запис інтерв'ю
Вчора, 21:38
Скільки росіян-втікачів знайшли притулок у Німеччині: офіційні дані
Вчора, 20:18

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту