Україна повернула додому 106 захисників, Південна Корея надала допомогу ЗСУ. Головне за 25 травня

Сьогодні, 25 травня, внаслідок обміну полоненими, додому повернулися ще 106 українських захисників. Це воїни з Бахмутського напрямку – вісім офіцерів та 98 солдат і сержантів

Україна повернула додому 106 захисників, Нацгвардія знищила один російський Су-25 і підбила ще один під Мелітополем, СБУ повідомила про підозру віцеадміралу РФ, Південна Корея наважилася надати військову допомогу Україні. Ці та інші події 25 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Україна повернула додому 106 захисників

Сьогодні, 25 травня, внаслідок обміну полоненими, додому повернулися ще 106 українських захисників. Це воїни з Бахмутського напрямку – вісім офіцерів та 98 солдат і сержантів. Чутливі кадри повернення воїнів на рідну землю опублікував уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Нацгвардія знищила один російський Су-25 і підбила ще один під Мелітополем

Бійці Нацгвардії в четвер, 25 травня, знищили з ПЗРК один російський штурмовик Су-25 і серйозно пошкодили другий. Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.За інформацією Нацгвардії, росіяни підняли Су-25 на Запорізькому напрямі для того, щоб завдати авіаударів по позиціях українських захисників. У цей час на бойовому чергуванні перебували нацгвардійці, серед яких Запорізький месник (він уже збив шість літаків ворога і є Героєм України).

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СБУ повідомила про підозру віцеадміралу РФ, винному в обстрілі енергооб'єктів

Командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов наказував обстрілювати ракетами «Калібр» енергооб’єкти на території України. За це йому оголосили три підозри українські правоохоронці. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Карабах: завершальна битва. Як Кремль втрачає Вірменію

На початку тижня багато галасу наробила заява премєр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна щодо договору про встановлення миру і відносин між Вірменією й Азербайджаном, які ворогують десятиліттями. Його можуть підписати вже найближчим часом. Пашинян, посилаючись на «сприйняття міжнародної спільноти», заявив, що Вірменія та Азербайджан схиляються до визнання територіальної цілісності один одного в межах відповідно 29 800 км² і 86 600 км². Це означає, що Єреван фактично погоджується на визнання «порохової бочки» Південного Кавказу – Нагірного Карабаху – частиною Азербайджану, якою він і є в міжнародно визнаних кордонах.

«Звільнення» Бєлгородщини. Розвідка анонсувала продовження

«Російський добровольчий корпус» і легіон «Свобода Росії» здійснюють свої операції самостійно, згідно з власними цілями та планами. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.Юсов зазначив, що внаслідок цих подій весь світ побачив, що «конструкція путінського режиму є досить хиткою».

Голова Нацагентства з держслужби Наталія Алюшина: Чиновники категорії «А» мали би отримувати по 250 тис.

В умовах гострої економічної кризи та величезної діри в бюджеті уряд вимушений економити на всьому. Черга «урізати зарплати» дійшла до держслужбовців. Ця когорта є дуже чутливою через те, що основну частину доходів на держслужбі складають різноманітні премії та надбавки. Як вже помітили чиновники, їх останнім часом перевели на «голі» оклади, що суттєво вдарило по кишенях.

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Південна Корея наважилася надати військову допомогу Україні – WSJ

Південна Корея направила в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів через Сполучені Штати після тривалого спротиву Сеулу постачанню зброї. Про це повідомляє Wall Street Journal.Зазначається, що Сеул досяг «конфіденційної домовленості» з Вашингтоном про передачу снарядів до Сполучених Штатів для доставки в Україну після того, як Вашингтон минулого року попросив свого азіатського союзника про артилерійську підтримку.

Надмірні премії – законні шпарини для космічного збагачення чиновників

Воєнний час не сприяє відкритості процесів, про які й раніше посадовці воліли говорити небагато. Одним із таких майже закритих процесів є преміювання. Однією з останніх історій про конфлікт інтересів при преміюванні стала новина про складання Нацагентством з питань запобігання корупції (НАЗК) адміністративного протоколу на чинного мера Тернополя Сергія Надала. За інформацією НАЗК, обсяг премії Надала міг у 2,5 раза перевищувати посадовий оклад.

«Рамштайн-12»: глава Пентагону озвучив головні потреби України

Міністр оборони США Ллойд Остін озвучив тему зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбудеться сьогодні, 25 травня. Він повідомив, що буде обговорюватися передача Україні радарів, снарядів, амуніції та протиповітряної оборони. За словами глави оборонного відомства США, на зустрічі будуть обговорюватися поточні потреби Сил оборони України, а саме зміцнення системи ППО –постачання радарів, амуніції, ППО і артилерійських снарядів 155 мм.

Нагадаємо, триває 456-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Армія РФ зосередилась на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські військові атакували склад боєприпасів та радіолокаційну станцію окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.