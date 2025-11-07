Головна Світ Політика
У ЄС зробили заяву щодо виведення військ США із Європи

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
У ЄС зробили заяву щодо виведення військ США із Європи
У ЄС заявили про необхідність підготуватися до нового етапу безпеки без США
Єврокомісар Андрюс Кубілюс наголосив, що Європі слід бути готовою до нової системи безпеки без постійної присутності американських військ

Європа має готуватися до скорочення військової присутності США на континенті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар комісара Європейського Союзу з питань оборони та космосу, колишнього прем’єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса в інтерв’ю The Washington Post.

Європа більше не живе у світі, де американці повністю дбають про її оборону, а вона може насолоджуватися «дивідендами миру. Усе скінчено. Тому нам потрібно почати готуватися», – наголосив Кубілюс.

Кубілюс закликав США координувати будь-які кроки щодо скорочення контингенту з лідерами європейських країн. За його словами, важливо мати чітку угоду з Вашингтоном із прописаним графіком виведення військ, щоб європейські збройні сили могли поступово перебирати відповідальність за безпеку регіону.

Політик зазначив, що не може передбачити, до чого призведе рішення США, але висловив сподівання, що процес відбуватиметься у тісній координації з союзниками.

«Я абсолютно трансатлантист. Але я також намагаюся запропонувати якісь практичні довгострокові погляди, які нам необхідні. Вони скажуть: «Ми поступово йдемо. Будьте впевнені в ядерній парасольці на більш тривалий термін, але зараз нам потрібно перемістити сухопутні війська або щось іще. І давайте подивимося з практичної точки зору, коли ви будете готові до заміни», – заявив політик.

Нагадаємо, що командування армії США в Європі та Африці підтвердило плани передислокації частини військового контингенту з Європи. Вашингтон анонсував передислокацію другої бойової бригади 101-ї повітряно-десантної дивізії до бази в штаті Кентуккі. Передислокація відбудеться в межах «ретельно спланованого процесу», ініційованого Пентагоном.

Сполучені Штати Америки можуть скоротити чисельність своїх військ у Європі на 30%. Штати провели масштабну переоцінку військової присутності по всьому світу.

