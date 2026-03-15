Прихильники опозиційного лідера Петера Мадяра заполонили центр Будапешта

У Будапешті пройшов масовий мітинг проти політики Віктора Орбана. Тисячі прихильників опозиційного лідера Петера Мадяра заполонили центр міста та вишикувалися вздовж проспекту Андраші більш ніж на кілометр. Як інформує «Главком», про це повідомляє Bloomberg.

Водночас прихильники прем’єра Віктора Орбана зібралися біля парламенту під час заходів до річниці Угорської революції 1848 року. Паралельні акції показали глибокий політичний розкол у країні.

🇭🇺 У Будапешті тисячі людей вийшли на мітинг проти Орбана, а його прихильники зібралися біля парламенту, – Bloomberg



Паралельні акції показали глибокий політичний розкол у країні.



Опитування показало, що партія Мадяра випереджає Орбана на 20%. pic.twitter.com/dJ3cjsEtO6 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 15, 2026

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу з нагоди річниці угорської революції 1848-1849 років різко висловився про Україну. Він заявив, що угорцям на майбутніх виборах, котрі відбудуться вже за 28 днів, доведеться обирати між його урядом і політикою президента України Володимира Зеленського.

Зауважимо, опозиційна угорська партія «Тиса» зберігає перевагу над правлячою партією прем’єра Віктора Орбана «Фідес» напередодні парламентських виборів. Згідно з даними дослідження, серед виборців, які вже визначилися з вибором, партію «Тиса» підтримують 53%. Водночас за партію «Фідес» готові проголосувати 39% респондентів.

Таким чином, опозиційна сила випереджає партію Орбана на 14 відсоткових пунктів. У попередньому опитуванні розрив становив 16 пунктів.

До слова, парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня. Для прем’єр-міністра Віктора Орбана ці вибори можуть стати найсерйознішим політичним випробуванням за останні 16 років перебування при владі. Партія Орбана почала використовувати світлини Зеленського у своїй агітації.

«Главком» писав, що кремлівські піарники планували дискредитувати суперника Орбана. Пов’язане з Кремлем консалтингове агентство Social Design Agency розробило дезінформаційну кампанію на підтримку прем’єра Угорщини Віктора Орбана на майбутніх виборах. Основні зусилля мають бути спрямовані на дискредитацію його головного політичного суперника Петера Мадяра.