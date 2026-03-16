Стармер та Трамп обговорили розблокування Ормузької протоки

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
фото: EPA/UPG

Дональд Трамп закликав Велику Британію долучитися до формування військово-морських сил для забезпечення безпеки Ормузької протоки

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову, головною темою якої стала критична ситуація на Близькому Сході. Лідери наголосили на необхідності негайного відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Наразі цей стратегічно важливий шлях майже повністю заблокований Тегераном, що паралізувало транзит нафтових танкерів та спровокувало стрибок світових цін на енергоносії. У Даунінг-стріт підкреслили, що припинення збоїв у морських перевезеннях є життєво необхідним для зупинення зростання витрат у всьому світі.

Під час розмови Дональд Трамп закликав міжнародних партнерів, зокрема Велику Британію, долучитися до формування військово-морських сил для забезпечення безпеки протоки. Своєю чергою, Кір Стармер висловив офіційні співчуття у зв'язку із загибеллю американських військовослужбовців під час поточного конфлікту.

Як відомо, іранський Корпус вартових ісламської революції виступив із заявою про готовність надати безперешкодний прохід через Ормузьку протоку суднам тих арабських та європейських країн, які погодяться вислати американських та ізраїльських дипломатів. 

Згідно з повідомленням державного мовника Ірану, Тегеран обіцяє повну свободу судноплавства цим стратегічним маршрутом уже з вівторка, 10 березня, якщо зазначені держави розірвуть офіційні відносини з Вашингтоном та Єрусалимом.

Раніше радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть мішенями для атак. 

Ормузька протока, вузький водний шлях біля південного узбережжя Ірану, є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн, таких як Саудівська Аравія та Кувейт, до решти світу.

CNN: План Трампа щодо війни в Ірані провалився
Стармер та Трамп обговорили розблокування Ормузької протоки
У Будапешті тисячі людей вийшли на мітинг проти Орбана
«Угорці вирішать: я чи Зеленський» – Орбан зробив гучну заяву про вибори
Іран відкрито оголосив про військову допомогу від Росії та Китаю
«Путін створив Моську». Ексглава «Нафтогазу» пояснив, навіщо Росія зруйнувала нафтопровід «Дружба»

Українські банки готові до кредитування економіки
