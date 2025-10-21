Колумбія відповіла Трампу: відкликала посла через звинувачення в наркоторгівлі

Трамп назвав Петро «лідером незаконного наркоторгівлі»

Колумбія відкликала свого посла зі США після того, як президент Дональд Трамп звинуватив колумбійського президента Густаво Петра в незаконному наркобізнесі та пригрозив підвищити мита на імпорт з цієї країни. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Напруга між двома країнами досягла нового піку після того, як Трамп оголосив про підвищення мит на імпорт з Колумбії та припинення фінансової допомоги через військові удари США по суднах, які, за їхніми даними, перевозили наркотики.

Трамп також назвав Петро «лідером незаконного наркоторгівлі», заявивши, що його уряд активно заохочує виробництво наркотиків на полях Колумбії. «Тепер це найбільший бізнес у Колумбії, і Петро нічого не робить, щоб зупинити це», – написав Трамп на платформі Truth Social. Він також пригрозив, що Сполучені Штати можуть «закрити ці поля смерті» без зайвої ввічливості, якщо Петро не вживе заходів.

У відповідь Петро звинуватив Трампа в непорозумінні ситуації та заявив, що «проблема не в США, а в Трампі». Він зазначив, що США не повинні бути ворогами культури та народу Колумбії, а також підкреслив, що США здійснюють ракетні обстріли рибальських суден, щоб отримати доступ до нафти Венесуели та Гайани, хоча Вашингтон стверджує, що ці судна перевозять наркотики.

«Трамп не розуміє, як мільйони молодих американців могли піти воювати за те, що здавалося чужою справою, брати участь у війні в Європі. Багато хто з них загинув, і ці молоді люди знали, за що вони воюють. Вони воювали за людство», – написав Петро у своїх твіттах.

Президент Колумбії також назвав себе «головним ворогом наркоторгівлі» в країні і зауважив, що атаки Трампа на нього пояснюються тим, що він був «людиною, яка викрила зв’язки Трампа з колумбійською владою». «Я рекомендую Трампу добре вивчити ситуацію в Колумбії і дізнатися, в якій частині знаходяться наркобарони, а в якій – демократи», – додав він

Раніше США заявили про анулювання візи президента Колумбії Густаво Петро після того, як він підтримав пропалестинську демонстрацію у Нью-Йорку та закликав американських солдатів не виконувати накази американського президента США.